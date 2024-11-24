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港府接力明率工商界高層訪大灣區　消息：李家傑、黃永光、鄭志雯等隨行

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 12 小時前

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夏寶龍本月8日在深圳舉行工商界座談會。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍本月初，在深圳與本港29位工商界猛人座談（名單見下表）。港府接力，特首李家超和政務司司長陳國基明日將親自率領工商界高層，訪問大灣區。消息指，出席深圳座談會的企業，基本上有代表出席。

消息：出席深圳座談會企業基本上有代表出席

港府上周五夜晚公布特首率工商界高層訪大灣區的安排，透露今次代表團有約50名人，其中逾30人是來自香港大型企業、金融機構和商會等高層代表。

消息指，上次出席夏寶龍深圳座談會的企業和商會，今次基本上都有高層代表出席，不少繼續自己親自出馬，例如恆基主席李家傑、信和置業副主席黃永光、麗新集團主席林建岳；有些則另派高層代表，例如新地改由執行董事郭基煇代表；亦有企業派多過一位代表，例如新世界，除了行政總裁馬紹祥，據聞執行董事鄭志雯今次亦會隨團。

了解廣東片區開發和產業規劃經驗

行程方面，李家超周一會率領代表團前赴廣州，出席由廣東省政府與港府合辦的粵港深化經貿投資合作交流會，交流提升經貿投資合作和推動大灣區高質量發展。李亦會到訪佛山與當地領導會面，並於11月26日返港。

政務司司長陳國基之後會率領代表團，訪問5個大灣區城市，了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。

工商界座談會出席者（部分）

●港府代表

特首李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞、商經局局長丘應樺、文體旅局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、創科及工業局局長孫東、運輸及物流局局長林世雄、署理財庫局局長陳浩濂

●商界代表

新地主席兼董事總經理郭炳聯、恆基主席李家傑、盈科拓展集團主席李澤楷、信和置業副主席黃永光、新世界行政總裁馬紹祥、九倉主席吳天海、信德集團董事長何超瓊、東亞聯席行政總裁李民斌、南豐集團董事長梁錦松、嘉里建設主席及行政總裁郭孔華、瑞安房地產主席羅康瑞、恒隆地產行政總裁盧韋柏、霍英東集團行政總裁霍震寰、麗新集團主席林建岳、寧波永新光學股份有限公司董事長曹其東、香港金威集團主席吳良好、商湯董事長兼首席執行官徐立、機管局署理行政總裁張李佳蕙、思謀集團創辦人賈佳亞

●商會代表

中總會長蔡冠深、總商會主席陳瑞娟、廠商會會長盧金榮、中華出入口商會會長貝鈞奇、工業總會常務副主席陳祖恒

港府今次則派出1司長5局長隨團。除了陳國基，還包括政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東。行政長官辦公室主任葉文娟也同行。

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