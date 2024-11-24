黃仁勳訪港｜陳茂波和黃仁勳到深水埗大排檔 食住小炒討論創科發展
政治
撰文： 林曉君
發布時間： 11 小時前
最後更新： 11 小時前
財政司司長陳茂波今日在網誌中透露，昨晚參與了一個很有特色的餐聚，席上有全球創科界的領軍人物、本地大學和科研界的領袖、剛從海外回流香港的教授等。照片顯示，英偉達NVIDIA（美：NVDA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）,正是座上客。科大校長葉玉如亦在場。
陳茂波說，大家一起分享香港的地道小炒、風味菜式，並交流對創科發展和人才培育的看法。「這個創科視野和香港味道的餐聚組合，正好代表我們一直在推動構建蓬勃創科生態圈的兩個重要元素：創新視角、人才匯聚。」
陳茂波說，我們正身處創新科技推動巨大變革的時代。無論是創科行業的前沿創新，又或是研發成果的落地應用，從創業者到研究人員，往往都需要與不同持分者有更多的交流對話。這有助啟發多角度去思考發展過程中的潛在挑戰與機遇，以及推動更多跨界別、跨行業的協作機會。
又指，近年無論出訪美歐等先進經濟體，抑或中東和東盟等新興市場，遇到不少對香港創科發展及其潛在機遇深感興趣的外資企業，他們非常積極想了解粵港澳大灣區前沿創科的研發與應用，以及相關製造業的發展，希望從中找到更多合作的機會。
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