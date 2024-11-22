抗癌勇士｜30歲男星右臂留20cm疤　1原因瞞身邊人患骨癌　自白罹癌心路歷程

【骨癌／林家佑／惡性骨肉瘤】現年30歲台灣男藝人林家佑在《全明星運動會4》中擔任隊長，俊朗外表加上表現亮眼，獲得粉絲們愛戴。近年他出寫真集公開8年前罹癌經歷，剖白自己如何走出患癌陰霾，坦承當初非常排斥手上的疤痕，甚至用謊言掩飾患病的真相。

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抗癌勇士｜8年前手臂痛揭患骨癌

現年30歲台灣男藝人林家佑（Timothy）近日在網台「動思學院」Podcast講述自己罹癌的心路歷程，亦曾出寫真集公開患病經過。他在2016年9月開始覺得右上臂疼痛，1年後終確診為「惡性骨肉瘤」，俗稱「骨癌」。談及確診當下的感受，他坦言「第一次感覺到和死亡如此接近」，從確診到完成手術，他形容「腦袋是一片空白」。當時他剛大學畢業，年僅22歲從沒將「患癌」列入人生規劃當中，而發病原因連醫生都毫無頭緒。

我感到恐懼，但不是面對死亡的恐懼，是因為留下悲傷的親人好友們而恐懼。

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抗癌勇士｜害怕身邊人為自己悲傷 介意別人異樣目光

確診後回家休養等待做手術，他坦言心裡很煎熬，「擔心手術後能不能活下來」。到了夜闌人靜的時候，他才會在家崩潰痛哭，翌日早上又會收拾心情。他非常珍惜與家人相處的時光，靜候手術的日子。慶幸的是，手術非常成功，癌細胞完全切除至今無復發，惟從此在右臂上烙下20厘米長的疤痕，

我以前很喜歡穿背心，我發現原來別人看到這個疤會被嚇到。後來除了健身，我都不敢穿背心走在街上。

林家佑指，患癌後切除了部分肌肉，對右手活動能力和發力有所影響，尤其是投球動作後會劇痛，力度亦較以前弱很多。為此，當初報名參加《全明星運動會4》時亦有所避忌，心底對右手的缺陷而感到自卑。

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林家佑性格「報喜不報憂」，患癌一事只有家人和幾個密友知道，若有人問起疤痕的由來，他罹癌後3年總是敷衍帶過，謊稱是「骨折啊、受傷開刀啊」，一直沒有勇氣說出來，最怕他人同情的目光和過度的關心。直到2020年4月才公開自己患癌一事。

抗癌勇士｜因禍得福學會更愛自己 接受不完美

他2021年決定出寫真集公開患癌經歷，他從罹癌中獲益良多，尤其是學會「愛自己多一點」，和接受疤痕是自己的一部分，不再排斥患癌的這段經歷。他指自己一向是一個以他人為先的心態而活，習慣犧牲自己成全他人。直到患癌後才發現，「原來過去讓自己的生活中存在太多不開心、會消耗自己的事情」。

我以前很在意別人的想法……直到那一刻（罹癌後）才意識到，好像不應該是這樣子的，我應該先把自己照顧好，再來照顧別人，並不是將自己的事情拋在腦後，然後去照顧別人。

骨癌｜患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受TOPick訪問時指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

骨癌｜骨癌症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

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