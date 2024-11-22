詐騙津貼｜廉署起訴56歲退休海關督察及其妻　涉詐騙逾150萬元房屋津貼

▲ 廉署起訴56歲退休海關督察及其妻，涉詐騙逾150萬元政府房屋津貼。（資料圖片）

廉政公署昨日（21日）落案起訴一名退休海關督察及其妻子，涉隱瞞二人違反公務員居所資助計劃的相關入住規定，詐騙政府批出津貼逾150萬元。

劉斌，56歲，退休海關督察；及其妻子劉菁，51歲，會計師，同被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。二人獲廉署准予保釋，以待下周一（25日）在東區裁判法院答辯。

根據政府規例，合資格公務員購買住宅物業，可根據居所資助計劃向庫務署申領居所資助津貼及優惠利率首期貸款。申請者須在申報物業居住，並不得把物業出租或分租。

2012年4月，任職海關督察的劉斌和其妻子劉菁按上述計劃，就油麻地一個物業向庫務署提交申請書，其後獲批首期貸款121萬元，以及每月津貼約1.6萬元。

控罪指，劉斌夫婦涉嫌於2014年7月至2022年7月期間，向庫務署隱瞞二人已遷離上述物業，意圖詐騙而誘使庫務署續批出津貼共逾150萬元，並容許劉以優惠利率償還貸款。

廉署早前接獲海關轉介的貪污投訴遂展開調查，發現劉斌夫婦不單違反上述計劃的相關入住規定，案發期間更曾把物業出租予不同租客賺取租金。

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