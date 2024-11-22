  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:51

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工業意外｜中環商廈18歲男扶手電梯維修工墮坑　被困逾1小時昏迷送院不治

社會

撰文： 梁薾心、曾秋文

發布時間： 17 小時前

最後更新： 14 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

一名18歲男扶手電梯維修工墮坑，被困逾1小時昏迷送院搶救。

【中環 / 扶手電梯 / 維修工人】中環歐陸貿易中心發生奪命工業意外。今日（22日）下午2時許，一名18歲男工人在中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落約1米深的坑槽被困。消防員和救護員帶同工具到場，下午約3時30分被救出工人，但他陷入昏迷、滿臉鮮血。救護員為他進行心外壓，並將他送往律敦治醫院搶救，惜最終證實不治。警員正調查意外成因。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

職訓局指，學徒事務署今午接獲通知一名註冊學徒發生意外，已即時與僱主了解及跟進事件，而該學徒是職訓局成員院校青年學院兼讀制課程學生，職訓局對於有學徒不幸離世深表難過，並對死者家屬致以最深切的慰問，及將盡力提供適切協助。
 

點擊圖片放大
+8
+7

3周內發生多宗奪命工傷 工會：深切關注

香港執業安全師學會表示，對事故深感悲慟並向死者家屬致以深切慰問，同時對短時間內連續出現和升降台有關的事故深表關注。學會要求勞工處盡快立法管制移動式升降工作平台；且提醒業界人士，當升降台升降或移動時，不應將身體任何部分伸出升降平台範圍外等。

香港建造業總工會亦對3周內發生多宗嚴重工業事故，導致5人不幸離世，表示深切關注。總工會呼籲所有業界人員和施工處所，以血的教訓為鑒，立即進行全面安全隱患檢查；且要求勞工處即時對各宗致命工業事故展開深入調查，並公開事故調查報告；同時呼籲前線工友在工作前，必須進行動態風險評估，確保安全才施工。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

人類骸骨｜鴨脷洲斜坡發現人類骸骨　同月第二宗同類型案件
09:52 2024/11/22
人類骸骨｜鴨脷洲斜坡發現人類骸骨　同月第二宗同類型案件
打擊走私｜海關破最大宗陸路走私燕窩案　檢$3,200萬燕盞拘58歲司機
14:10 2024/11/22
打擊走私｜海關破最大宗陸路走私燕窩案　檢$3,200萬燕盞拘58歲司機
火警｜佐敦上海街唐樓單位起火冒濃煙　兩女不適送院
15:02 2024/11/22
火警｜佐敦上海街唐樓單位起火冒濃煙　兩女不適送院

你可能感興趣

人類骸骨｜鴨脷洲斜坡發現人類骸骨　同月第二宗同類型案件
09:52 2024/11/22
人類骸骨｜鴨脷洲斜坡發現人類骸骨　同月第二宗同類型案件
打擊走私｜海關破最大宗陸路走私燕窩案　檢$3,200萬燕盞拘58歲司機
14:10 2024/11/22
打擊走私｜海關破最大宗陸路走私燕窩案　檢$3,200萬燕盞拘58歲司機
火警｜佐敦上海街唐樓單位起火冒濃煙　兩女不適送院
15:02 2024/11/22
火警｜佐敦上海街唐樓單位起火冒濃煙　兩女不適送院
網上購物 歐陸貿易中心 消防員 中環 商廈

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）