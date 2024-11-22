工業意外｜中環商廈18歲男扶手電梯維修工墮坑　被困逾1小時昏迷送院不治

▲ 一名18歲男扶手電梯維修工墮坑，被困逾1小時昏迷送院搶救。

【中環 / 扶手電梯 / 維修工人】中環歐陸貿易中心發生奪命工業意外。今日（22日）下午2時許，一名18歲男工人在中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心維修扶手電梯時，意外跌落約1米深的坑槽被困。消防員和救護員帶同工具到場，下午約3時30分被救出工人，但他陷入昏迷、滿臉鮮血。救護員為他進行心外壓，並將他送往律敦治醫院搶救，惜最終證實不治。警員正調查意外成因。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

職訓局指，學徒事務署今午接獲通知一名註冊學徒發生意外，已即時與僱主了解及跟進事件，而該學徒是職訓局成員院校青年學院兼讀制課程學生，職訓局對於有學徒不幸離世深表難過，並對死者家屬致以最深切的慰問，及將盡力提供適切協助。



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3周內發生多宗奪命工傷 工會：深切關注

香港執業安全師學會表示，對事故深感悲慟並向死者家屬致以深切慰問，同時對短時間內連續出現和升降台有關的事故深表關注。學會要求勞工處盡快立法管制移動式升降工作平台；且提醒業界人士，當升降台升降或移動時，不應將身體任何部分伸出升降平台範圍外等。

香港建造業總工會亦對3周內發生多宗嚴重工業事故，導致5人不幸離世，表示深切關注。總工會呼籲所有業界人員和施工處所，以血的教訓為鑒，立即進行全面安全隱患檢查；且要求勞工處即時對各宗致命工業事故展開深入調查，並公開事故調查報告；同時呼籲前線工友在工作前，必須進行動態風險評估，確保安全才施工。

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