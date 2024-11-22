港鐵昔日風貌｜無人機穿越鐵路秘景　重遊舊觀塘綫過海路段（有片）

【港鐵 / 無人機 / 鐵路秘景 / 觀塘綫 / 香港鐵路】港鐵通車不經不覺已經45年，經歷過不少變遷，例如觀塘綫於1989年經東隧伸延至港島鰂魚涌站，及後將軍澳綫在2002年投入服務，觀塘綫再次改道以調景嶺為終點站。為慶祝45周年，港鐵亦特意利用無人機穿越拍攝這段觀塘綫過海路段，讓港人重溫九十年代從觀塘綫直接過海的集體回憶。

港鐵昔日風貌｜港鐵用無人機拍攝元祖級車廠 公開隱藏秘景（有片）

是次影片的拍攝工作安排於非行車時間内進行，拍攝團隊花了近半年時間籌備，包括場地勘察、規劃及調整飛行路線，加上無人機配備了地理圍欄與避障技術，成功飛越隧道空間及不同設施，呈現舊觀塘綫路段與現行過海路段的「港鐵隱藏秘景」。

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這段舊觀塘綫路段，全長約880米，日常載客列車從此不再駛經，舊路段現時主要保留作車長駕駛訓練及讓工程車行駛至各市區綫車站進行維修工作。在舊觀塘綫路段的中段位置，就是茶果嶺露天段，它位於東區海底隧道收費廣場巴士站旁，昔日的乘客途經此處可一覽車外景色。隨後便進入舊路段與現行將軍澳綫交匯處，然後進入東區海底隧道，最後直抵鰂魚涌站。

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在影片當中，亦可看到維修團隊如何在深夜「黃金兩小時」内，維護架空電纜、每隔72小時徒步檢查路軌、檢查維修路軌波口及隧道渠道清潔等工作，確保鐵路在清晨能夠準時通車運作。

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