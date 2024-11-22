課堂秩序︱學生上堂愛講話老師一招制止有效　惟做錯一事最終引咎辭職

▲ 學生上堂愛講話老師一招制止有效，但該名老師最終要辭職。

【課堂秩序/上課/老師】學生上堂傾偈，不少老師都好頭痕，而內地一名老師就諗到一個方法去制止多嘴的同學，但最後該老師做錯了一件事，遭到家長投訴，最終辭職並公開道歉。

最新影片

內地河南一名小學鄧姓老師早前在網上發布一段「給上課愛說話的學生戴小蜜蜂」的影片，並介紹「上課總有說不完的廢話，直到我給他戴上了『小蜜蜂』，瞬間安靜了」。

影片本質是該老師想分享教育方法，但自從影片公開後，引起熱議並被廣泛轉發。

隨後，不少網民都分享自己為班上學生戴「小蜜蜂」的影片，並稱此方法很有效。不過，鄧老師曾在11月7日與網民互動時，承認不該發布相關影片，

方式沒有用對，不應該把孩子的臉放在互聯網上，我已經深刻地意識到錯誤了。

鄧老師於11月17日在個人社交平台上表示，她發布相關影片時並無任何惡意，只是單純地想分享治理課堂秩序的好方法，該學生家長也有點讚評論，並認可其處理方法。

惟因影片播放量愈來愈高，家長怕對孩子有影響，她已即時下架影片，並對學生和家長表達歉意。由於影片被多次轉發，她還是遭到家長投訴，迫於各方壓力，最終選擇離職。

同日，鄧老師再次拍片致歉稱，

由於自己的法律意識淡薄，給家長和孩子帶來傷害，同時也給校方帶來不必要的麻煩，在此我想對你們說一聲對不起。

有內地律師指，老師對學生進行日常管理是應盡的職責，為學生戴「小蜜蜂」約束其上課講話的壞習慣，也是比較可取的管理方式，但老師不該將影片上傳至網絡，此行為侵犯學生的隱私權，若作品存在盈利的現象，可能還會侵犯其肖像權。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】