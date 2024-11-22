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化妝品推薦2024︱《LDK》2024年度評選推薦　25款最佳彩妝+護膚全品項一覽

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 小時前

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《LDK》2024年度評選推薦　25款最佳彩妝+護膚全品項一覽

【彩妝品／護膚品／年度推薦／保濕／化妝品】2024年度最佳彩妝及護膚品揭曉！日本家品雜誌《LDK the Beauty》在今年共比較測試了超過3900種產品，其中包括熱銷的彩妝和護膚品。臨近年末，《LDK》公佈最終由25款產品，獲得「年度最佳」推薦。

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Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

《LDK》日前公佈了2024年度最佳彩妝及護膚品測試結果，從眾多商品中推薦25款最值得消費者入手的品項，包括卸妝、洗面、保濕精華等護膚品；底妝、眼影、唇彩等化妝品。

化妝品推薦2024︱25款彩妝+護膚全品項一覽

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