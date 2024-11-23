Omakase｜港女花$4,000食Omakase嬲爆　只得3貫壽司食唔飽

▲ 港女花$4,000食Omakase嬲爆，只得3貫壽司食唔飽，力數5大問題。

【Omakase / 日本料理 / 廚師發辦】Omakase深受日料愛好者喜愛，可是近日有食客於Facebook「香港 Omakase おまかせ」群組發文，批評一間日料店的Omakase套餐，直指用餐體驗不快，花費逾4,000元卻只得3貫壽司，又細數食材質素一般、要價高、服務態度差等問題。

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Omakase｜港女力數多種大問題

食客以「食過最差嘅Omakase」為題發文，指日前於荔枝角一間日料店食用Omakase套餐體驗欠佳，並建議老闆「希望你可以cut咗你個Omakase，唔好再害人」。

食客表示，當日於男友二人用餐共花費逾4,000元，卻不甚滿意，套餐壽司僅有3貫，廚師在上壽司前更「專登俾飯塞飽你」，鄰座女子稱「食到嘔」；用餐期間職員還以食材新鮮為由催促食客「快啲食」，女子質疑此舉「是否趕收工？趕客？」；又指食材質素及菜式一般，「食材比壽司郎更差」、「瀨尿蝦佢話新鮮送到，但冇咩特別」卻要價850元；更指菜式擺盤簡單，與元氣壽司類似。

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該女子感嘆道，「以前覺得（該店）好食嘅鐵板燒，依家都變咗『劏』水魚」；她又補充稱她男友於餐後2小時便有餓感，「男朋友返到去仲要喺Foodpanda嗌個炸雞」。

據圖片可見，該Omakase套餐中含各式刺身、壽司、主食，份量小巧，女子提到的價值850元的瀨尿蝦體量較大。

Omakase｜網民：4千幾去日本食埋都得

此時引起網民熱議，不少人對該餐廳表示失望，亦認為女子支付了過高的餐費，「以前個午餐580都ok，依家搞成咁」、「用得呢隻金邊黑碟120%伏啦」、「4xxx好出名嘅都食到」、「連魚生都查好多醬，係唔係唔新鮮？」、「正正經經去食壽司郎好過」、「老老實實以前鐵板燒幾好嘅」、「個瀨尿蝦死咗幾耐到咁嘅色」，更有人笑稱「4千幾去日本食埋都得」。

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