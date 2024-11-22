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走塑｜環保署指適應期後接43宗投訴　2宗未有改善已發書面警告

社會

發布時間： 19 小時前

最後更新： 11 小時前

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（資料圖片）

首階段管制即棄塑膠及膠餐具4月22日起實施，適應期亦已結束1個月。環保署指，社會整體已大致合規，過去1個月共接43宗投訴，其中兩宗在進一步巡查時仍未有改善，已發出書面警告。

環保署指，新法例實施一個月社會整體已大致合規，認為公眾在社會層面已經見到綠色減廢生活文化的開端，而業界亦已逐漸適應新法例的要求。署方提到，過去一個月派員巡查適應期內約160間仍未合規的源頭銷售店鋪，以跟進其改善進度，發現所有這些店鋪均已符合新法例的要求。至於下游的酒店和食肆，環保署過去一月共接獲43宗有關投訴，並已調查所有投訴個案，絕大部分已作出更正。當中有2宗在進一步巡查時仍未有具體行動作出改善，環保署已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善，否則會發出定額罰款通知書。

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環保署稱，適應期過後，除業界配合新法例停止售賣或提供受管制的即棄塑膠產品，市民在日常生活中使用有關產品的習慣亦有所改變，例如外賣「走餐具」的市民比法例實施前明顯增加，連鎖食肆有逾8成顧客不需要外賣餐具，估計新法例每年平均可為香港減少超過6,000萬套即棄餐具，整體達致有效的減廢成績。署方認為，市民和業界的日常生活已配合轉變，自攜可重用餐具和「走塑」文化亦逐漸在社會中傳播，證明了新法例已取得一定成效，

署方強調，法例只是其中一個工具，政府終極目標是推動社會認同和建立「走塑」文化，但要移風易俗改變人的生活習慣並不容易，單靠政府推動不會成事，必需要整體社會的支持，才可以成功，呼籲所有認同此目標的人、團體和機構合力參與，署方之後也會繼續以宣傳教育推廣為主軸，並以執法為輔，從而更進一步推動社會的「走塑」文化。

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管制即棄塑膠 走塑 環保署

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