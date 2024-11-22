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強積金取消對沖｜立法會財委會通過335億　資助25年助分擔僱主支出

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 19 小時前

最後更新： 17 小時前

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取消強積金「對沖」安排將明年5月1日實施。

【強積金 / MPF / 立法會】取消強積金「對沖」安排明年5月1日實施，立法會財委會今日以舉手方式，通過撥款335億，用作資助僱主25年，分擔取消「對沖」安排後的遣散費／長服金支出。

工聯會議員吳秋北關注，政府如何兌現為低薪人士代供強積金承諾。勞福局局長孫玉菡指，上屆政府提出為低薪人士，政府代供強積金5%，當局現在正準備委聘顧問看兩件事，一，技術細節，因為牽涉人多；二，是精算估算長遠對政府財政負擔影響，得到數字之後便會決定如何向前行。

強積金｜積金局主席指積金易供款不翼而飛非事實　運作初期難避免技術磨合

孫玉菡。（梁偉榮攝）

議員關注21億屬委託代辦機構服務費用

多名議員關注計劃的行政費用，335億有21億屬委託代辦機構服務費用，選委界周文港關注，既然已開發平台，運行一段時間後，當局會否後期只接受網上申請，以壓縮行政費用。

孫玉菡指，大家都希望盡可能壓縮行政開支，現在估算的行政開支，最終多少要視乎「開標」價錢。至於提交方式，他指，開放網上平台，盡可能希望僱主用線上形式遞交，但有30幾萬個僱主，有年紀偏大僱主，若只容許網上提交，可能有困難。但他強調，完成39個月的第一份合約，如運行一段時間之後，如果發現大多數都網上提交，將來有空間，探討修改遞交模式。

孫玉菡：外判成本比內部做低

孫玉菡又指，當提出取消對沖提出政府資助方案時，大家要求要外判，因為類似資助計劃，外判成本比內部做低，如果全部找公務員內部做，成本難免更高，現在盡可能希望壓縮外判成本。

自由黨邵家輝指，21億外判的行政費佔335億約6%，變相資助商界少了21億。孫玉菡澄清，335億是現時估算，政府會為取消「對沖」資助的方程式「包底」，若這25年內，最終根據有關方程式的資助額超過335億，政府會「包底」，有需要會向財委會申請追加撥款。

經民聯陳祖恒說，關於取消強積金對沖，感覺失望，表示反對，尤其是中小企面對沉重經營壓力，令到經營情況雪上加霜。

吳秋北形容，取消強積金對沖安排終可以實行屬「遲來的春天」，現時撥款階段，是「臨門最後一腳」。他關注取消對沖安排之後，有少部份僱員，會比改制前拿到的長期服務金和遣散費少。

孫玉菡指，在特殊狀況下，僱員拿到的長期服務金和遣散費比改制前少，可找回勞工署補回差額，但機會很微。

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