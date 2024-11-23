窮人恩物｜兩餸飯列入日本旅遊書成香港名物　權發小廚泰風情榜上有名

▲ 兩餸飯列入日本旅遊書成香港名物，權發小廚泰風情榜上有名。

【香港旅遊指南/地球步方/兩餸飯】有網民認為兩餸飯是「貧友」恩物，但在日版香港旅遊指南中，卻列為新興人氣地道美食！日本《地球步方》出版的香港旅遊指南2024-25，摒棄一貫熱門星級餐廳，取而代之是價廉物美的兩餸飯，當中權發小廚、泰風情都榜上有名！

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兩餸飯揚威｜人氣地道美食

日本《地球步方》出版的香港旅遊指南2024-25，以「重新發現香港」為主題，介紹香港美食、購物、娛樂各領流行趨勢。其中包含熱門景點「西九文化區」和備受關注的綜合設施「中央街城」等最新資訊。美食指南中，從街頭小吃到高級餐廳，應有盡有。近日，有眉精眼企的網民於Facebook討論區發現當中有幾間人氣兩餸飯店被記載於書中，如權發小廚和泰風情榜上有名。

疫情爆發時，市民減少堂食，食店經營困難；而兩餸飯店卻狹縫生花開遍地。據社交平台Facebook專頁「香港兩餸飯關注組」於2021年12月在「香港兩餸飯地圖」載有約100間店舖的紀錄，直至2022年8月增至423間，而疫後復常，今年5月又錄得超過527間，在兩年半內增幅逾4倍。

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食店在逆境中求存，改賣兩餸飯，有的更走較高級路線，並由大廚主理，用較佳的食材。菜式除了一般家庭式肉餅、茄子、涼瓜、排骨、雞翼等，還加入蒸魚、蝦、蟹等海產。餸菜隔著透明櫥窗挑選，讓顧客彷如置身自助餐廳，從平民兩餸飯升格為佳餚。

兩餸飯揚威｜從酒樓轉形快餐路線

權發小廚在疫情期間起家，先後在西灣河、油麻地、佐敦及觀塘開分店。本來經營酒樓生意，最高峰期開設了約10間酒樓，全線有數百名員工。疫情期間禁止堂食，故靠上午賣點心外賣，下午賣兩餸飯盒「自救」。不過，最後一間位於柴灣的分店仍結業了。權發小廚後來轉型為兩餸飯，所有菜式都是即炒即賣，有顧客認為價錢優惠。

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兩餸飯揚威｜兩餸飯新口味

位於九龍城的泰風情，則是一間泰式兩餸飯店，因其多樣化的菜單而受到食客的熱烈追捧。餐廳提供的選擇包括青、紅咖喱雞、黃咖喱牛腩、辣椒膏炒蜆、燒豬頸肉及肉碎煎鴨蛋等，讓人垂涎欲滴。更令人驚喜的是，菜單會不定期更新，最近新加入了泰式炒油麵和泰國炸腩肉，增加了更多選擇。

價位方面，這裡的兩餸飯只需$37，每加一餸則需額外$8。與其他兩餸飯店不同的是，這裡提供堂食選擇，並且加$5便可享用冷熱飲品，讓食客更加方便。根據Facebook群組「香港兩餸飯關注組」的網民反饋，這裡的食物質素頗高，大家對於菜餚的味道讚不絕口，甚至有人表示特別喜愛他們的例湯。

▲ 《地球步方》聯乘《Pokémon GO》出旅遊指南。（官方圖片）

兩餸飯揚威｜曾聯乘《Pokémon GO》出旅遊指南

《地球步方》創刊於1979年，當時僅出版有《歐洲篇》和《美國篇》兩本。在《地球步方》出版之前，日本的海外旅行指南以介紹當地著名景點為主。而《地球步方》以個人旅行者的需求為出發點，將遊客在目的地的交通及住宿等內容作為中心。

當年主打年輕旅行者（特別是背包客）為目標讀者，並在書中介紹遊客實際的體驗。進入21世紀後，隨著網路資訊發達，《地球步方》在資訊份量上難以和網路相比，加上日本背包客本身數量趨於減少，《地球步方》因此內容更加重視較為富裕的中高年遊客，開始主要介紹中高級旅館。

早前出版商特別與《Pokémon GO》推出遍及日本各地的46條官方「抓寶」路線，將旅行觀光與寶可夢結合，邀請人們循著寶可夢的蹤跡，在日本各地展開旅行，吸引年輕一代。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9 ▲ 《地球步方》與《Pokémon GO》推出遍及日本各地的46條官方「捉精靈」路線。（官方圖片） ▲ 《地球步方》與《Pokémon GO》推出遍及日本各地的46條官方「捉精靈」路線。（官方圖片）

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