正能量｜由社工到家事律師　盧雅思寄語：勿為啖氣毁一頭家

▲ 盧雅思將於12月參與由香港開心D平台舉行的「開心高峰會2024」作分享，發放正能量。「人需要愛和同理心，兩者同樣重要。」（周美好攝）

電影《破·地獄》引起全城談論，當中提及比死亡更難啟齒的愛，其實是很多家庭的真實寫照。家事律師盧雅思歷年來處理大大小小的家庭案件，令她更深思，愛對一個家的重要性。

自小已以律師為志向的盧雅思，因其父是一名律師，孩提時的她已常在爸爸的律師樓出入，中學時也在這裏做暑期工，爸爸見客，她就當小助手。「見到客人和家人來律師樓諮詢，一臉沉重憂愁，爸爸向他們給予意見後，變得稍放鬆，覺得這是一份幫到人解決問題的工作。」

▲ 成為正式執業律師當天，和她的培訓律師陳錦程律師合照。（被訪者提供）

以為她順理成章大學選修法律，她卻是先讀社工，然後赴美國修讀碩士，完成後再在香港完成法學博士學位。

社工法律 相輔相成

為何一開始不讀法律呢？她娓娓道來：「我認識一位長輩是城大教授，我中學選科時，她說法律是一個很複雜的科目，這職業時刻要面對比自己年長及閱歷豐富的人，問我是否有足夠的信心應付？會否想想先讀其他科目，待自己眼界變得開闊，再投入法律事業，對客人更有益處？」一言點醒盧雅思，覺得長輩所言甚是，於是大學時選擇了社工系。

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社工的本質，以人為本的專業，見盡形形式式的眾生相。「讀這科，是加速了我的成熟和與人的溝通能力。」

社工對人，律師是對條文，思考方式大不同。有人問過她，從事社工後，有否影響你對法律的處理方式？「對方這樣一問，我是楞住，心想為何會這樣問？法律不是為人作出最的好建議來解決問題嗎，太在乎人的『溫度』（想法）會影響到中立性。坦白說，最初我讀法律時，想法要調校才轉變到。不能想得太複雜，針對問題，給予的建議才不會離題。」

▲ 讀社工期間，曾在聖雅各福群會轄下的持續照顧服務當研究員。（被訪者提供）

父親錦囊：做好每件事

她未做律師時，其父已退休，但女兒能繼承衣缽，她相信爸爸心感安慰。「他是一個要求極高的人，要背負人家的責任，就要把它做好。」

父親給她的錦囊是：細緻地做好每一件事，要有責任感。「這句話我時刻記住，直至現在我仍以此為工作座右銘，很多事情是魔鬼在細節裏，處理任何案件也須注重每一個細微處。」

她之前是專長家庭治療及青少年問題的社工，有此經驗，對從事律師也有好處，尤其在觀點方面，用不同角度去分析問題。「我會形容法律像一個棋盤，你要思考對手在想甚麼，自己要預先想好下一步決策。其實社工都是一樣，處理client的問題時，必須要多角度分析，帶領對方從多方面思考。」兩者有其共通處。

▲ 在修讀法學博士時與同學參與Vis（East）模擬國際商事仲裁辯論賽。（被訪者提供）

溝通技巧大派用場

她過往社工學到的溝通技巧，在從事法律上大派用場。「處理不少離婚、家事及爭產個案，這些都是以家為出發性的案件，當中的client都會有不少情緒，有時要打的不是案件本質，更多時是為咗啖氣。處理這些案件時，我要高度關注client的情緒。」

有時候面對太多家事案件，她坦言有一刻會感氣餒。「為何人們哪麼多問題，媽媽對我說：你要想自己都是在做好事，幫一個家庭去解決問題。」

▲ 在香港城市大學修讀社會工作學士學位。（被訪者提供）

在法庭上，盧雅思見過有女兒向年邁的母親跪求原諒，像電視電影情節。也有一個離婚個案，夫婦年齡有一段差距，女兒是中度自閉及智障人士，她是父親一方的代表律師。「其實雙方都重視女兒，由於意見不同致溝通出現問題，這是很可惜的。也覺得我不是處理一宗簡單離婚個案，也要考慮小朋友的日後情況。」

原生家庭 影響深遠

因為多處理家事個案，她頓悟原生家庭對一個人影響至深，記得一個父親與女兒溝通有問題，離婚要處理小朋友問題時，女兒直言不想見到爸爸，與他斷絕聯絡，令這個男人傷心不已。「小朋友日後如何處理與爸爸的關係，也可以預見，會影響將來的兩性關係。」

▲ 盧雅思在北京大學進修期間與同學交流。（被訪者提供）

盧雅思育有女兒，家事個案往往為她帶來深刻啟發，良好的溝通最重要。「一、很多事情都要講出來；二、要睇開些，給予自己正能量。我常遇到的個案，是不少夫婦會互相指責，我會問：你覺得自己能夠控制一個人幾多呢？何不先控制自己情緒，處理好心態，自然境隨心轉，這也讓我學習到以家為出發點。」

工作狂重新定位

她說自己過往是工作狂，幾乎24小時都處於工作模式，但之後發覺不能長此下去，人會極度虛耗，當身體出現婦科病時，她把所有東西重新定位，取得平衡。

▲ 盧雅思重視家庭生活，平日喜歡烹飪。（被訪者提供）

懂得放下的她，現在判若兩人。「以前的我像有驚恐症般，個心突然跳一跳，驚醒哪些工作未做。我的重心放在工作上，失去自我控制。把重心放回自己度，做運動、陪伴家人，根本就不用過24/7工作的人生。」她現在每日運動30至45分鐘後，再進行冥想，這段時間完全聚焦在自己身上，忘卻繁重的工作。

開心高峰會2024

由香港開心D平台主 辦 ， 匯聚社會各界領袖，一連兩天（12月17及18日）共同探索開心與福祉的重要性，並分享實踐開心的關鍵 。

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