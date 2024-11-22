脂肪肝｜40歲工程師過重患脂肪肝　午餐搭配1種蔬菜2個月減22磅改善病情

▲ 台灣一名電子工程師因為肝功能失常及過重患上中度脂肪肝，午餐靠吃1種蔬菜2個月減22磅。

【脂肪肝飲食／青瓜熱量／減重／體重控制】脂肪肝是常見都市病，台灣一名電子工程師因肝功能異常及過重，而患上中度脂肪肝。在醫生建議下，他把午餐改為燕麥，並搭配1種蔬菜，成功用2個月時間減下10公斤（約22磅），改善病情。

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台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在節目《健康好生活》中分享病例，表示該名電子工程師年約40歲，身高1米7，體重85公斤（約187磅），BMI值為29，因為肝功能失常而需要減重。蕭敦仁為患者進行抽血及腹部超聲波檢查後，發現其肝功能指數（GPT）達100 U/L，屬於過高，亦患有中度脂肪肝。

蕭敦仁指出，患者的脂肪肝明顯是非酒精性脂肪肝，是體重過重所造成，因此建議對方午餐改吃燕麥，並搭配滷蛋及海帶。不過這名患者覆診時表示，蔬菜只吃海帶很無聊，於是蕭敦仁就建議對方換成青瓜，以攝取足夠膳食纖維。如此實行2個月後，患者成功減下10公斤（約22磅），改善了脂肪肝之餘，GPT亦恢復到正常的30 U/L。

脂肪肝飲食｜食青瓜有助控制體重

為何吃青瓜能夠減重？蕭敦仁就解釋，青瓜含有一種名為「丙醇二酸」的特別物質，可以在人體攝入大量醣類、將要轉換成脂肪時稍微阻擋一下。他憶述自己在2、30年前，開始學習減重相關知識時，就有營養師曾經提過青瓜是很好的食材，在體重控制上非常有幫助。

蕭敦仁又表示，青瓜本身熱量很低、富含纖維，每100克裡面有96.1%水分，纖維含量達1.3克，熱量僅有13大卡，同時還含有維他命A、維他命E、鉀、鎂、綠原酸等多種營養素。

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改善脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，蕭敦仁建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

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脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

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生活3招助養生護肝

注意限製糖分攝入：減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；

多吃膳食纖維：可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；

規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進便5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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資料來源：《健康好生活》

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