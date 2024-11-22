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學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 16 小時前

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陳曉華的小學學生相曝光，可見Hera從小到大都是美人！

【陳曉華/學霸/港姐】港姐冠軍陳曉華美貌與智慧並重，而且是純天然美女，近日她的小學生相被網民公開，可見樣子跟現時沒什麼大分別，她還搞笑回應該網民：「小時候的雙眼皮較深」。陳曉華除了由細靚到大，名校出身的她學業成績也不俗，絕對是才貌兼備！

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學霸港姐陳曉華｜學生相被公開本尊親自回應

現年29歲的陳曉華（Hera）是2018年港姐冠軍，她有份主演熱播劇集《巾幗梟雄之懸崖》，因而人氣急升，得到不少網民喜愛，大讚她樣子甜美討好。近日就有網民在「小紅書」分享Hera讀小學時期的學生相，相中的Hera眼大大面尖尖，跟現時沒有兩樣，最搞笑是Hera親身留言回覆該網民：「哇我終於留意到，我以前的雙眼皮比現在更深呢～」

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學霸港姐陳曉華｜網民不懂粵語鬧出笑話

而該網民打蛇隨棍上，問Hera有沒有中學照片分享，但相信他母語不是廣東話，所以鬧出笑話：「你中（仲）有毛（無），初中，高中的照片分享啊，懷念那個年輕的你。」將「有無」寫成「有毛」，網民留言表示「笑死」，該網民就大方承認自己是「不怎麼會說粵語的人」。

學霸港姐陳曉華｜中小學皆就讀地區名校

其實Hera不但有樣貌，學業成績也十分亮眼，她出身自平凡家庭，小學於油蔴地天主教小學就讀，網民公開的正是她在這間小學的學生相，屬31校網的油蔴地天主教小學，本身已是區內的名校，因升中獲派首三志願的學生高達95%，深受家長追捧及愛戴。

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Hera中學升讀同區名校真光女書院，1973年創立的真光女書院，是一所資助的女校，學校以英語為各科的教學語言，中文、中史、普通話及宗教教育除外。此外，學校於中一、二級設立英語戲劇課，讓學生在濃厚的英文語境中學習，更可提高學生學習英語的興趣。身為校友的Hera憑DSE文憑考試中考獲27分的佳績，最終入讀心儀的中文大學醫學院，成為「中大校花」！

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學霸港姐陳曉華｜中大校花因1事啟發選港姐

陳曉華大學時期更曾在2016至2017年的第一學期獲發「鄭棟材獎學金」，當時她其實已兼任模特兒工作，但完全沒有影響學業成績，GPA成績亦達到平均約3.3分，相當叻女。

陳曉華畢業於中大護理系（IG圖片）

不過她在2018年大學畢業後，決定暫緩做護士去選港姐，最終獲得港姐兼國際中華小姐雙料冠軍，加入TVB成為藝員。她講過小時候患病留院治療，當時恰巧遇上2001年港姐冠軍楊思琦探訪，故萌生參選念頭，最終成為美貌與智慧並重的港姐。

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