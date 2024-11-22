遊泰注意丨比KK園更可怕的「泰昌園區」　男子被賣豬仔爆唯一可離開條件：無人成功過

▲ 孤注一擲 劇照

【泰昌園／KK園／人口販賣】繼「KK園區」之後，又有一販賣人口的營地崛起，名為「泰昌園區」，位於緬甸和泰國邊界。據剛成功逃出的人士透露，如非家人用鉅款贖回，被拘禁的人士想逃走，幾乎是沒有可能。

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據台灣傳媒報道，該名剛從泰昌園區逃出生天的男子受訪時，透露自己在10月時被詐騙集團成員以高額報酬利誘，哄騙他從台灣飛往泰國幫忙運送黃金，惟他一到步泰國即遭人拘禁，並直接被運送到泰昌園區，身上的手機、護照統統都被沒收。他被軟禁長達一個月，期間需從事電信詐騙工作。

男子指自己之所以幸運逃出，全因家人透過關係，在當地找到有力人士面對面和集團主腦談判，支付將近200萬台幣（約48萬港元）才可以離開。而他離開後，亦曾嘗試與園區內的人質聯繫，對方指在他離開後，園區氣氛整頓得更嚴肅，他不久亦與對方斷聯，至今杏無音訊。

男子表示，被賣豬仔的人士入園後必須遵從一條法則，便是「千萬不要跟老闆談判」，否則後果嚴重。輕則體罰、重則痛毆或關進「小黑屋」。他又指，曾聽聞內部有一條規定，如果能在一年半內達到50萬美金（約389萬港元）的業績，就可以離去，但從來沒有人成功過。

據了解，「泰昌園區」裡面被賣豬仔的人數多達160多名，大多數來自台灣、馬來西亞、香港及中國等地，而他們之所以上當，除了是貪小便宜，其他名目還包括高薪異地工作，被友人欺騙及旅遊邀請等。但不管原因是什麼，人質只要一入園區，便難以離開。

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