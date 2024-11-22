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打擊毒品｜警昨搗3個太空油製毒工場　共檢逾百萬元毒品拘6人

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 19 小時前

最後更新： 19 小時前

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警方昨在大埔、沙田和葵盛西邨，搗破3個太空油製毒工場。（曾秋文攝）

警方昨日（21日）在大埔、沙田和葵盛西邨搗破3個太空油製毒工場。毒品調查科行動組督察吳嘉煒今日（22日）表示，在昨日（21日）在大埔一住宅單位截查一名男子，在其手持的袋中發現數十粒太空油，並在單位內搜出2公升太空油、225毫克依托咪酯粉末、29枝載有共17公升香味甘油和加工工具，市值約85萬元，該名姓王（30歲）男子被捕，報稱無業，稍後將被落案暫控一項「管有第一部毒藥」罪名，明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。

油尖警區刑事情報組高級督察陳源勳表示，近日接獲線報指毒販在沙田沙角邨公屋單位製造太空油煙彈，供應西九龍娛樂場所。在昨日（21日）下午6時人員到目標單位，拘捕3男1女（20至58歲），檢獲233克依托咪酯粉末、250毫升液態依托咪酯、168枝已製成的太空油，3000個電子煙煙嘴，約值35萬元。

葵涌分區特遣隊督察梁鈞澔表示，昨日（21日）晚上約9時在葵盛西邨內發現一名形跡可疑男子手持一個紙箱，人員在紙箱內搜出約1.67公斤懷疑「依托咪酯」（俗稱「太空油」）粉末及其他工具。該名22歲男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕，現正被扣留調查。

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記者：曾秋文

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