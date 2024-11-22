防癌食物｜美國25萬人研究揭2種脂肪有效抗炎防14種癌症　多吃這類魚有助降低膽固醇

▲ 美國25萬人研究揭2種脂肪有效抗炎防14種癌症，多吃這類魚有助降低膽固醇。

【防癌食物／抗炎／癌症／膽固醇】吃脂肪都可以有效防癌！美國一項25萬人的研究發現，多吃2種脂肪竟可有效預防14種癌症，有助降低膽固醇，減少發炎。

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防癌食物｜2種脂肪有效防14種癌症

美國喬治亞大學（University of Georgia）研究團隊10月17日在《國際癌症期刊》發表一項研究，探討多元不飽和脂肪酸（polyunsaturated fatty acids）與降低患癌風險的關係。

研究團隊分析了英國人體生物資料庫中253,138名平均年齡為56.4歲的參與者數據，每位平均追蹤12.9年，期間共有29,838人患上癌症。結果顯示，血液中多元不飽和脂肪酸Omega-3和Omega-6濃度較高者，罹患癌症的風險顯著降低，當中至少包括14種癌症，而且不受BMI、飲酒或運動量等其他風險因素影響。

高濃度Omega-3可預防的癌症：

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高濃度Omega-6可預防的癌症：

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不過需要注意的是，研究團隊還發現，若Omega-3濃度過高也可能略微增加患前列腺癌的風險。另外，研究又指，Omega-3和Omega-6與卵巢癌、乳癌、子宮癌、淋巴癌的病發率無關。而Omega-6對年輕女性具有更強的保護作用，Omega-3則對長者、男性及吸煙者的防癌效果比較顯著。

防癌食物｜適量攝取Omega-3和Omega-6

研究人員建議，應適量攝取Omega-3和Omega-6，以降低癌症風險，同時防止慢性疾病。雖然Omega-3及Omega-6對健康有益，但研究團隊也不建議民眾過量攝取，否則會出現噁心、嘔吐、腹瀉等副作用，甚至增加出血的風險。

富含Omega-3食物：

吞拿魚、三文魚等深海魚；

帶子、蟹、蜆等等貝殼類海產；

核桃、亞麻籽、奇亞籽等。

富含Omega-6食物：

粟米油、葵花籽油、黃豆油等植物油；

杏仁、核桃等堅果。

抗癌蔬菜｜營養師推薦「抗癌3寶」

台灣營養師劉怡里曾在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

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1. 蔥

劉怡里指，蔥含有硒，除了能夠降低胃液內的亞硝酸鹽含量、預防胃癌，亦可幫助合成具有抗氧化作用的麩胱甘肽。此外，蔥的氣味能降低人體內的氧化壓力，幫助代謝有害物質，同時還有抗菌、抗發炎、舒張血管、維持腸道內好的菌群等功效。

2. 薑

薑含有薑辣素及薑醇等營養素，前者有抗發炎和抗氧化的功能，有助於抑制腫瘤生成，而後者就曾有研究發現可抑制癌細胞轉移。目前市面上的薑種類大致上可分為子薑、老薑和甘薑，其中老薑的薑辣素會比子薑更多，甘薑的外皮則較為粗厚，通常會搭配中藥材一同煎煮。

3. 蒜頭

蒜頭中含有蒜素和類黃酮，具有防止腫瘤增生的功能，可抑制致癌物亞硝胺，還能夠增強免疫力，對胃癌、大腸癌等癌症皆有預防作用。劉怡里又分享蒜頭最有效的2種吃法，分別為生吃及將其浸泡在橄欖油中，並引述研究，指出將蒜頭保存在橄欖油中可增強植化素功能。

另外，食用蒜頭前亦可將其切開並靜置10至15分鐘，蒜頭便會產生蒜素，抗癌效果更佳。

抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：《國際癌症期刊》

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