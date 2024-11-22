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公院檢討｜報告揭醫管局階級觀念根深蒂固　下級不敢反映問題

社會

發布時間： 19 小時前

最後更新： 14 小時前

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醫院管理局公布醫院系統管理檢討委員會報告。 (左起)醫管局質素及安全總監黃立己、公立醫院系統管理檢討委員會（委員會）主席霍泰輝、醫院管理局主席范鴻齡、 醫管局行政總裁高拔陞。( 陳靜儀攝)

公立醫院近期發生多宗醫療事故，醫院管理局今日公布醫院系統管理檢討委員會報告。

公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝表示，檢討後提出31項建議，並歸類為五大範疇，第一，管治及責任方面，醫管局存在權責不清，沒有人專職負責質素安全工作，致人員未能即時放下手上工作，以應對潛在的風險，或引進防範指施，不同職級在質素及安全上的責任及權力有待提升。

公院檢討｜下級不敢向上級反映問題

第二，安全文化方面，員工在安全意識上認知不足，原因之一，新入職醫護人員缺乏足夠培訓，致理解及實踐出現偏差；人手不足也是另一重要因素。不同職級的員工未能做到坦誠溝通，例如下級員工察覺到有問題出現，但礙於階級觀念不敢向上反映，

第三，體制內合規性指引數目繁多，影響員工工作效率，為員工帶來額外負擔。

第四，事故管理方面，每當發生醫療事故後，醫管局都需要進行根源分析，過程繁複且重疊，為員工帶來額外負擔。

另外，醫管局現行事故通報機制及溝通機制，鼓勵醫院公開透明及時公布事件，不過委員會認為，及時讓病人、其家屬及員工適切的照顧及支援，同樣非常重要，醫管局需加強向上述三方面的溝通。

第五，促成因素，人手不足令前線員工工作量大增，致工作時會分心，不能專注一項工作；同時缺乏資深員工的帶教，造成出錯機會增加的原因，建議醫管局盡力聘請員工外，利用科技減輕人手工作，改善電腦系統，理順前線員工的工作。

公院檢討｜醫管局需建立明確責任框架

醫管局今日舉行記者會，交代31點檢討結果。系統管理檢討委員會主席霍泰輝表示，存在根深蒂固的階級觀念。新入職醫護人員缺乏培訓、資深員工離職、員工職級架構未能坦誠溝通等，均令事故風險未能防範。

局方接納建議訂立公平公正問責機制，並納入人事表現紀錄，避免權益不清，特別是中層員工「做咩都無所謂」問題。醫管局主席范鴻齡表示，目前未有時間表，但屬首要推行項目

另外就著醫療事故發生，醫管局質素及安全總監黃立己表示，會訂立公正文化框架，亦即將事故界定為人為錯誤、危險行為、魯莾行為三個級別，並就事故成立快速事故應變小組，亦需就著對外公布，設立發言人培訓班。

霍泰輝提到，公院每次事故均就指引作增加，但醫護未跟隨，做法繁複。范鴻齡表示，就著醫療事故改善建議會提出「革命性措施」，例如以科技解決問題，如全球搜羅會發出警示的氧氣機，以防止醫護人員忘記打開，以提升公眾信任程度。

范鴻齡表示，將成立一個高層次的管治及架構改革委員會，由他出任主席，醫務衞生局常任秘書長、副局長、醫管局高層、以及由並非醫管局大會的富管治經驗的專家加入，至於報告的建議，不同部門會研究後推出，冀盡早落實全部31項建議。

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