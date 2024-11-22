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著數優惠｜湊湊火鍋5週年感恩月　推多款消費即減優惠

休閒消費

發布時間： 19 小時前

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湊湊火鍋5週年感恩月

「湊湊火鍋」5週年感恩月聯推出 湊湊感恩月，為答謝顧客支持，逢星期一至日推出多重優惠，中午或晚市任何時段都可享受多款消費即減優惠。
優惠包括：

使用美國運通卡在湊湊消費滿 HK$1,000 可享有 HK$200 的簽賬回贈；

通過中銀 BoC Pay 付款，同樣享有消費滿 HK$500 減免 HK$100，滿 HK$1,000 減免 HK$200 的優惠

顧客凡於早鳥時段（即午市到下午茶時間，下午 6 點前離座），可享受 85 折優惠；夜貓時段（下午 9 點後入座）則提供 8 折優惠。逢星期五和星期六，延長營業至凌晨一點，詳情可直接致電門店查詢。

另外，顧客只需在社交媒體上分享於湊湊的火鍋用餐體驗，有機會贏取高達$1200獎賞。

午餐或者堂食火鍋都可以儲印花，3個午餐印花更可以當作1個火鍋印花使用，靈活享受湊湊滋味！

午市台式湯鍋麵飯 每天一款 85 折$66 起!

優惠期間每日特定一款台灣經典飯麵、湯鍋享受85折優惠，低至$66，天天低價，優惠不斷。

全新午市套餐 火鍋新鍋底已登場 ，關西壽喜鍋也即將上市。 升級版紅顏竹笙花膠雞鍋 ，12月新口味陸續推出 包括泰國惹味冬蔭公鍋底、 台式下午茶套餐台灣牛肉麵、小黑輪麵/飯  Happy Hour茶飲免費添飲

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