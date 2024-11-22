星二代｜王浩信獲愛女叮囑將健康放首位　12歲女兒倒模媽咪陳自瑤靚樣

▲ 王浩信跟陳自瑤的女兒王靖喬已經12歲。

【王浩信/陳自瑤/女兒王靖喬】王浩信跟陳自瑤近幾年屢傳婚變，每當媒體問及家事均封口不提，北上發展的王浩信近日回港，更接受鄭裕玲商台節目訪問，既然罕有談及12歲女兒王靖喬。

日前王浩信亮相《口水多過浪花》接受Do姐訪問，期間提及2017年終憑《踩過界》摘下視帝寶座，王浩信坦言奪獎後感覺迷失，思索了一段時間。

▲ 王浩信接受鄭裕玲節目訪問，罕有談及女兒。

王浩信女兒｜愛女叮囑注意健康

王浩信說：「很多時候希望好多人鍾意和欣賞你，其實你底層係想要愛，好似我教女兒一樣，最後我發現love 、joy跟happiness對人來說是最重要，（佢明不明你說甚麼？），佢明白，佢而家糾正返我添，佢話Joy跟happiness好似是差不多的東西，爹哋應不應該Joy與health擺首位呢？咁又係喎……你又啱喎！健康真係好重要。」

在人生感到迷惘之際，王浩信反獲得女兒的提點，或許他工作忙碌，女兒因而提醒他別忽略健康，窩心之餘，亦看出12歲的王靖喬很懂事。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

王浩信女兒｜愈大愈似媽咪

早前網絡曝光一張陳自瑤跟一名少女的合照，網民更發文問道：「這是yoyo女兒嗎？感覺挺漂亮的」。

雖然該名少女以手掩面，只露出一對大眼睛，卻跟yoyo卻頗似樣，網民將少女照片跟王靖喬童年照作對比，發現跟少女非常相似，因而估計她就是王浩信跟yoyo的女兒，只得12歲的王靖喬已散發少女味。

最新影片：

王浩信女兒｜讀國際學校壓力少

王靖喬英文名為Victoria，就讀國際學校的她於學校十分活躍，王浩信曾於訪談分享父女相處點滴，他覺得童年是最開心的人生階段，父親不應給子女太大壓力，因而安排女兒入讀國際學校，於活動教學的環境下汲收知識。

王浩信指女兒Victoria讀書成績不差，只是中文科需要補習，愛女Victoria可說動靜皆宜，跟王浩信一樣喜歡畫畫，另外運動方面，愛女喜歡溜冰。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

相關報道：

明星育兒｜《婚後事》陳自瑤盼12歲女兒學好中文 Yoyo選校以傳統+輕鬆教學並重

【靚媽教女】陳自瑤收女兒畫作做生日禮物 在職媽媽陪玩陪溫書盼學好中文

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】