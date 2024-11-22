餐廳情報｜山下菓子聯乘Monchhichi 50周年　旺角T.O.P開期間限定cafe

▲ 山下菓子聯乘Monchhichi50周年，在旺角T.O.P開期間限定cafe。（周美好攝）

粉絲眾多的Monchhichi今年踏入50周年，與山下菓子推出充滿夢幻與驚喜的Monchhichi 夢幻派對，主題以夢幻旋轉木馬為靈感，結合Monchhichi 經典可愛造型，顏色繽紛充滿童話色彩。

▲ 山下菓子聯乘Monchhichi50周年，在旺角T.O.P開期間限定cafe。（山下菓子提供）

期間限定cafe推出超過50款主題甜點及主食，限量餐點僅在香港供應。打卡必點的特色飲品有：

雲朵棉花糖熱巧克力歐蕾：以夢幻棉花糖點綴熱巧克力，搭配Monchhichi 造型杯，帶給顧客視覺與味覺的雙重享受。

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星空荔枝益力多：漸層星空色彩的荔枝益力多，清爽解渴且顏色鮮豔，適合與好友一同拍照分享。

彩虹牛奶梳打：彩虹色調的梳打飲品，搭配Monchhichi主題裝飾，口感清爽。

主食方面，以Monchhichi經典形象裝飾的日式咖哩飯，造型可愛，讓每位顧客都能感受到「萌味」體驗。精心設計的俏皮口水肩食物牌也為餐點增添趣味。

▲ 日式咖哩飯有炸雞、豬扒口味。（周美好攝）

12 月中將限量推出Monchhichi的主題便當盒，內含人氣日式主食，外觀精美且材質高質感，無論自用或送禮都相當合適。便當盒數量有限，售完即止。

地址：旺角彌敦道700 號TOP 商場3 樓314-315 號舖

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