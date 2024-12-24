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叱咤樂壇流行榜2024丨公布我最喜愛男女歌手及組合5強　周殷廷軒公力撼姜濤Ian盧瀚霆【不斷更新】

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日假亞洲國際博覽館舉行。

商台主辦的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日假亞洲國際博覽館舉行，今天（11月22日）公布「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的組合」最後5強名單。

截至今日中午12時結果，「我最喜愛的男歌手」5強為（排名依筆劃序）周殷廷（YT）、姜濤、陳卓賢、張敬軒及盧瀚霆。即是張天賦（MC）、呂爵安（Edan）、林家謙出局，周殷廷首次打入5強，由他與軒公力戰MIRROR 3子。

至於「我最喜愛的女歌手」5強則是（排名依筆劃序）李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、梁嘉茵（Serrini）、陳蕾及鄭秀文。

而「我最喜愛的組合」5強為COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT及MIRROR。

生命影響生命｜周殷廷展開一年School Tour義演　首站到訪扶輪中學獻唱《晨星》師生齊起哄

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