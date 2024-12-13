理大碩士課程提供專業社工培訓  助非社工本科生畢業人士入職註冊社工   

現今社會問題愈趨複雜，社會工作者通過提供諮詢、倡導和資源來支持個人、家庭及社區，需要集多重角色於一身，業界亦銳意吸納更多兼具不同專業知識與工作經驗的「有心人」加盟，全面扶助亟待支援的社群。香港理工大學（理大）由2005年已透過開辦「社會工作碩士課程」，協助大學非社工本科畢業的在職人士通過進修入職社工行業，實現轉換專業舞台服務社會、造福人群的理想。

歷史悠久的「理大社會工作碩士」課程創辦於2005年，時至今天已培育近千名畢業生，為社工行業貢獻大量人才。理大應用社會科學系副教授及社會工作碩士課程主任李紫媚博士指出，課程甫推出已訂立明確目標，就是為有志投身社工專業的人士提供培訓，並通過完成這項獲得社會工作者註冊局認可的課程，晉身註冊社工行列。

▲ 理大應用社會科學系副教授及社會工作碩士課程主任李紫媚博士表示，理大社會工作碩士課程歷史悠久，至今已為社工行業培育近千人才，畢業生整體表現獲得僱主一致讚賞。

深受僱主歡迎 就業情況理想

在入學要求方面，李博士表示，課程規定報讀人士必須持有認可大學的學士學位，若有關學歷來自非英語教學的大學，他們會被要求額外提供如TOEFL及IELTS等具認受性的國際英語水平測試成績，以作參考。另外，申請者若成功通過首輪篩選，更要出席入學面試。除此以外，並無任何年齡及地區的限制。「隨著社會對社工的需求愈趨殷切，理大社會工作碩士課程的受歡迎程度亦與日俱增，申請報讀人數逐年增加，過去三年，每年申請人請人數達七百至八百人，以現時按年提供六十個學額計算，等同10多人爭逐一個學額，競爭激烈，反映不少人士對這個幫助有需要人士而又能造福社群的行業甚具興趣。」

她引述有關畢業生就業情況及發展的問卷調查結果稱，在過去七年，每年有89至100%的畢業生在完成課程後一年內找到全職工作，差不多全部投身社會工作領域，不乏更成為機構主管，並樂於回校與學弟學妹分享實踐心得和經驗。「最近一次僱主調查結果令我們尤其鼓舞，百分百回覆願意聘用理大社會工作碩士畢業生。在專業表現方面，尤以社工價值觀的實踐、實務能力及團隊精神最受讚賞。」

研究與實踐並重，師資經驗豐富

這個課程的獨特優勢之一在於擁有研究與專業實踐經驗同樣豐富的師資團隊。在21位任教本科及碩士課程的老師中，有11位具有五年以上的前線社工工作經驗，當中逾半擁有博士學位，不乏掌握研究前沿的發展，團隊中的老師更屢次成功獲取在具競爭性的研究資助。

▲ 理大教學團隊善用科技輔助教學，引入VR技術設計場景，讓學生對未來的服務對象的狀況加深了解。

引入科技與創意元意元素，培養同理心

「我們的教學團隊同時善用科技，以我為例，數年透過一個教學的項目，嘗試引入VR（虛擬實境）技術為學生設計若干與社工工作相關的模擬場景，當中涉及劏房戶、吸毒者及被拘捕人士等，這些場景一般在日常生活難以接觸到，採用科技可讓學生親歷其境，感受未來服務對象的景況，有助培養他們的同理心。」她補充，除了個別教學活動外，理大的社工碩士課程內，新增一科「科技與社會服務介入」以供選讀。此外，課程在每個學期完結後，也會為學生舉辧一些工作坊，如利用樂高積木等創意方法協助進行個案工作，從而增強他們的創意思維能力。

▲ 課程為學生安排多元工作坊，讓他們學習運用創意方法處理個案工作。

深入了解基層生活，著重批判反思

社工是對人的工作，本身亦有豐富前線經驗的李紫媚博士分享自身心得時直言，與不同服務對象接觸，掌握專業技巧與知識固然重要，惟正確的價值觀與同理心同樣不可或缺。有見及此，課程首年設有「社會工作入門」的學科，除了課堂教學外，也會安排同學深入社區，接觸劏房戶及長者清潔工等基層人士，從而對社會工作這份專業以至服務對象加深了解，為未來入職作好充分準備。

放眼世界，體驗學習

為擴闊學生的國際視野，李博士稱，課程特設海外實習及交流環節，學生可申請前往海外機構實習，單是過去七年已廣泛覆蓋美國、加拿大、台灣、澳洲及新加坡等國際及地區；至於短期海外訪問團方面，暑假曾前赴台灣及韓國。「理大提供大量資助，讓同學可從中了解其他地區的社工機構運作及工作技巧，從遊學中開拓眼界。」

▲ 理大社會工作碩士課程特設入學獎學金，吸引各行業精英入讀。

她續說，這項碩士課程同時為學生提供多項獎助學金，減輕學費帶來的財務負擔。其中理大自設入學獎學金，金額由一萬至八萬港元不等，視乎同學的成績及其他個人條件而定；而憑藉課程具質素，課程亦連續四年獲得大學教育資助委員會提供獎學金予學生，累積受惠人數達40多人，每人已獲12萬港元資助。

理工社會工作碩士學位課程查詢

電話：2766 5714

電郵：sspg@polyu.edu.hk

網址：www.polyu.edu.hk/apss/study/taught-postgraduate-programmes/master-of-social-work

(特約)