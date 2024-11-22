河套創科園區｜孫東：擬設電子圍欄限制樣本在園區使用　料逾4萬人在內工作

▲ 創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片）

政府日前公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，創新科技及工業局局長孫東今日（22日）指，擬設電子圍欄，限制臨床生物樣本等只能在園內使用；又指屆時料有4至5萬人在園內工作，但入住園內住宿前或要經嚴格審批。

《綱要》提到，容許以綠色通道或白名單等機制，簡化臨床生物樣本等科研物資，由內地到港的流程。創科局局長孫東今在電台節目指，本港暫沒有相關法規，相信會先以行政措施管理，例如點對點，參照數據流通的標準合同模式，公司收到樣本要按合約嚴格規管，不能私自帶離河套區；亦正考慮透過科技手段，如設電子圍欄等，限制資源只能在園區內使用。

河套香港園區佔地約87公頃，由西至東分兩期發展。孫東料將有4至5萬人在園內工作，但稱由於地方有限，入住園內住宿前或要經嚴格審批，「寸土寸金，不可能把很多地方用作人才公寓等。現在人才公寓及酒店，大概有10%主要是為園區人士，還有來作全球創科交流的人士等。如何選擇這些人，相信到時候園區會有相關委員會做嚴格審批。」

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