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臨時決鬥丨梁詠琪王丹妮周秀娜蝦頭合演賀歲片　齊集訓苦練泰拳

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撰文： 文體藝online

發布時間： 17 小時前

最後更新： 17 小時前

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（左起）王丹妮、梁詠琪、周秀娜、楊詩敏。

賀歲片《臨時決鬥》的幾位女演員梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、楊詩敏（蝦頭）較早時間接受集訓，鍛練泰拳應付片中拳拳到肉的演出。
 
從未接觸拳擊運動的梁詠琪，首次戴拳套學習泰拳，GiGi說：「今次為新戲學打拳，自己從來都沒學過打拳，對於我這位初學者來講確係有啲唔慣，要打人又要俾人打，要適應個節奏，其實都幾攰。」

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《臨時決鬥》梁詠琪

她笑言今次參與速成班，萬一生活上遇到色狼亦可以保護自己，稱：「訓練主要係練習對打時起碼識得保自己，今次其實俾人打多，要練習點樣俾人打，盡量令自己唔好受傷。」

接受密集訓練的王丹妮指自己體能明顯進步，王丹妮說：「自己有一段時間沒有爆汗的運動量，想唔到搞笑賀歲片，原來打拳係咁認真。之前跟武指師傅學過少許動作，但今次發覺泰拳同之前所學的有很大分別，有很多步驟要重新再學，但感覺快上手。」

《臨時決鬥》王丹妮

臨時決鬥丨周秀娜腳傷兼抽筋
 
有學習kick boxing的周秀娜，今次拍攝初接觸泰拳，說：「練泰拳之後發現同kick boxing好唔同，自己都有壓力，預早用一個月時間訓練，又去睇泰拳比賽，因為我要演拳王角色，姿勢、感覺都要好似。」

不過周秀娜腳有瘀傷兼練習致抽筋，她說：「踢沙包踢致腳瘀，而練到腳抽筋，可能自己好緊張，打人的時候會好用力，自己擋時就好緊張，不過平時冇事冇幹都會整親，開工前要練好下盤，其實我想做蝦頭個角色，哈哈﹗」蝦頭則回應：「其實我ok，係其他人唔制之嘛﹗哈哈﹗」
 
至於蝦頭表示之前有接觸過拳擊，所以都算應付到。而教練為協助她鍛練，更在其腳上綁上鐵餅，蝦頭說：「教練幫我喺腳上綁上鐵餅，讓我練習從來沒有用過的肌肉，都好有趣，練習時發現自己冇力量，非常好笑。我平時有游水，亦有踩踏步機，今次都算係我現最激烈的運動，5、6年前有接觸過拳擊，今次重拾感覺，覺得幾好玩。自己玩開籃球、羽毛球，我唔覺得吃力，個角色本身就係吃力。」

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