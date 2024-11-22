創科發展｜偕孫東視察人工智能超算中心　李家超：全方位策略完善創科生態圈

▲ 特首李家超偕孫東前往數碼港，視察人工智能超算中心和人工智能實驗室。（特首李家超fb圖片）

特首李家超今日（22日）與孫東前往數碼港，視察人工智能超算中心和人工智能實驗室，並出席香港人工智能科普培訓基地成立典禮，以及百度智能雲（香港）人工智能創新基地落成簽署儀式。

李家超在社交專頁說，正努力建設香港成為國際創新科技中心，「政產學研投」環環相扣，政府一直透過全方位策略，完善創科生態圈。他亦說人工智能是新一輪產業革新及數字經濟發展的重要驅動力，強調香港須把握機遇，進一步提升競爭力和創新能力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

李家超表示，數碼港人工智能超算中心的首階段設施，預計於今年內投入服務，將提供約每秒浮點運算300千萬億次（PFLOPS）的算力，並會逐步提升至3,000PFLOPS的水平，相當於1小時可完成近100億張圖像處理，相信將為業界對算力的迫切需求，提供有力支撐，並促進香港人工智能相關行業的科研突破。同時，數碼港人工智能實驗室展示了一系列人工智能方案、服務及產品，讓企業可以測試及體驗，促進相關的研發及合作。

李家超又指，很高興看到有企業在港設立「人工智能科普培訓基地」，為本港大學生提供專業及技術培訓；並說香港在國際管理發展學院發布的《2024年世界數碼競爭力排名》上升3位至全球第7位，反映香港續是全球最具數碼競爭力的經濟體之一。他鼓勵更多不同行業發揮創意，透過本地蓬勃的人工智能生態圈，全面推動人工智能的「數智」應用。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】