2024聖誕節｜盤點7間酒店聖誕自助餐　早鳥價低至65折

▲ 盤點7間酒店聖誕自助餐，早鳥價低值65折。

2024年聖誕節快到了，在這個美好的節日假期，與親朋共享一頓豐盛的大餐是慶祝節日不錯的選擇，本港多間酒店現已推出聖誕自助餐早鳥優惠，低至65折起，即睇優惠詳情！

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2024聖誕節｜香港萬麗海景酒店 Café Renaissance

香港萬麗海景酒店 Café Renaissance推出節慶自助餐，聖誕自助餐有多款海鮮美饌提供任食，包括冰鎮雪蟹腳、新鮮刺身、烤芝士專區、三十六個月西班牙伊比利亞黑毛豬風乾火腿配蜜瓜、香烤和牛牛肩排及虎蝦等，每位更可享新鮮蒸焗龍蝦一隻1。

2024聖誕節｜北角海逸酒店 Harbour Plaza North Point

北角海逸酒店推出節慶自助晚餐，滋味主題菜式包括即開生蠔、香煎鴨肝伴多士、指定時段供應即製萄式乳豬釀飯及火焰雪山；聖誕主題甜點聖誕樹頭蛋糕、巴黎泡芙圈、法式反烤蘋果撻、咖啡千層酥、意大利芝士蛋糕、檸檬撻、抹茶巴斯克蛋糕等。

2024聖誕節｜香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe

沙田的萬怡酒店MoMo Cafe推出「繽紛聖誕歡樂新年」自助午餐及晚餐，供應多款節慶限定美食，當中包括傳統聖誕大餐必吃的烤聖誕火雞伴傳統配菜，以及聖誕果子包、聖誕士多啤梨樹頭蛋糕等精美甜點；亦會供應一系列大受歡迎的冰鎮海鮮。

2024聖誕節｜香港柏寧酒店PLAYT

銅鑼灣柏寧酒店PLAYT推出全新主題的聖誕自助餐，包括多款聖誕節日美食及傳統風味的獨特佳餚。自助晚餐供應節日美食，包括烤聖誕火雞、多汁甜美的烤聖誕蜜糖火腿、香煎北海道帶子、法式芝士焗生蠔等，亦有多款精美節日甜點，包括瑞士瑞克雷乳酪雪糕、黑松露白朱古力慕絲、聖誕木頭蛋糕。

2024聖誕節｜美麗華酒店自助餐 Yamm

12月起至除夕新年，尖沙咀美麗華酒店Yamm推出豐盛的聖誕自助餐，節日供應美食包括楓糖烤火雞、芥茉醬煙燻火腿，更有深受歡迎的海鮮拼盤、波士頓龍蝦、法式羊架、香烤威靈頓牛柳及多款甜品。

平安夜、聖誕節及翌日價格：自助午餐成人$448起、小童$268起；自助晚餐成人$889起、小童$385起

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

預訂及購買方式：節日自助餐詳情/預訂連結

2024聖誕節｜香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳 Lighthouse Café

香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廳推出「聖誕盛宴自助晚餐」，聖誕自助晚餐供應經典烤肉，包括火雞、安格斯西冷、帶骨肉眼扒等，另有法式芝士焗龍蝦、松露黃油春雞、烤羊架等、；節日甜品包括聖誕木頭蛋糕、大黃士多啤梨金寶、薑餅吉士、意式聖誕麵包布甸等。

2024聖誕節｜荃灣西如心酒店自助餐 Café Circles

荃灣西如心酒店Café Circles推出「歡慶璀璨佳節」聖誕自助晚餐，現場還會有表演。節慶美饌推介有燒釀聖誕火雞，威靈頓牛肉、香燒肉眼等等特色烤肉，還有多款造型可愛的節日甜點，包括聖誕朱古力樹頭蛋糕、百果餡餅及傳統聖誕乾果蛋糕等。

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