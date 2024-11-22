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親子好去處｜3人籃球嘉年華維園開幕免費入場　逾60個攤位+長洲飄色迷你包山+荔園經典遊戲

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 16 小時前

最後更新： 16 小時前

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熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

FIBA 3x3 香港年終賽2024維園開幕，逾60美食手作攤位長洲飄色迷你包山+荔園經典遊戲，免費入場試玩劍擊及匹克球等。

【親子好去處/FIBA3x3香港年終賽2024/3x3village/維園】首屆FIBA 3x3香港年終賽於維多利亞公園開鑼！同場有3x3 Village嘉年華！將長洲太平清醮飄色巡遊和包山傳統元素帶到維園，更設有荔園經典攤位遊戲讓大家重溫童年回憶，現場有逾60檔人氣街頭美食攤位及試玩劍擊、匹克球，趁假期帶埋小朋友去湊熱鬧！

FIBA3x3香港年終賽2024｜首度聯乘長洲太平清醮

香港3籃「M」品牌盛事！首屆FIBA 3x3香港年終賽2024於維園上演！賽事不僅匯聚了14支世界頂尖球隊，爭奪超過港幣180萬元總獎金及年度總冠軍頭銜，更首次融合了長洲太平清醮的傳統元素，包括包山、飄色巡遊等，更會推出賽事聯乘版平安包，讓市民可以在包上親手印「平安」字款。

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FIBA3x3香港年終賽2024｜荔園遊戲與文化手作攤位

場內新增設多個創意文化手作攤位，包括手工藝、塔羅牌占卜、香薰手工線香、菲林攝影作品、特色鈎織品，以及富有民族風情的薩滿扇、銅線手作和少數民族工藝品；更有麵粉公仔製作、糖畫現場創作、升級再造環保產品及酒精墨水工作坊等，讓大眾感受獨特的藝術氛圍。

嘉年華焦點亦落於荔園嘉年華攤位，經典遊戲如荔園老虎機、圈中肥肥人、擲鐵罐等，秉承「人人有獎，永不落空」的宗旨，體驗「簡單的快樂」，喚醒港人的童年回憶。

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FIBA3x3香港年終賽2024｜新興運動體驗區

「城市運動體驗區」由香港遊樂場協會帶來新新興運動體驗區，當中包括匹克球、劍擊、五人棒球、乒乓球、擲斧等多項精彩運動體驗，還有Sport Truck等！同場有中國香港跳繩總會帶來的花式跳繩體驗、大繩挑戰和結合街舞及翻騰的快閃表演，適合一家大細欣賞！

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FIBA3x3香港年終賽2024｜精選人氣美食

場內有多款人氣街頭飲品美食攤位，包括茶救星球招牌苦瓜檸檬茶、青蛙仔滷味、廟街玉子燒 、大阪燒快子卷、呂錦記手撕雞專門店等。此外，今年大會再度和雀巢合作，入場人士只需前往美食餐飲區購買代用券即可免費換取雀巢穀類產品，亦可到攤位B12試食包括KITKAT穀類早餐、雀巢FITNESSE 低糖穀物棒等。

FIBA3x3香港年終賽2024｜「3x3 Village」嘉年華

日期：即日起至11月24日
時間：中午12:00至晚上10:00（23及24日）
地點：維多利亞公園1-3號足球場
入場費：全免

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