明登戀丨呂爵安被揭疑與林明禎遊夜市後首發文　Edan感激爵屎支持：好期待我哋之後嘅旅程！

▲ Edan疑被「野生捕獲與林明禎遊夜市後首發文。

【呂爵安 / 林明禎 / 大馬女神 / 明登戀】現年27歲的MIRROR成員呂爵安（Edan），被網民在threads上載他疑與「大馬女神」林明禎於台灣夜市的照片，即成網上熱話。

雖然，其實該網民上載3張一男一女在行夜市的照片只影到男方背影，不過相中女方的側面驟看樣貌與林明禎亦有7、8分相似。至於男方憑網民「金田一」上身，發現相中人孭相機斜孭袋、波鞋及飾物，都曾在Edan的IG可找到他曾穿過。

明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲 搭膊頭親暱行夜市斷正？

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明登戀丨Edan多謝爵屎支持

Edan與林明禎至今沒有正式回應是否相中人，不過他在今日（11月22日）於粉絲TG群組「現身」向爵屎（Edan粉絲暱稱）寫道︰「辛苦大家了，見到大家好比（畀）心機好錫我，真係好感動，唔緊要的，盡咗力就夠了，好多謝好多謝你哋。放心我會繼續努力的，我好期待我哋之後嘅旅程！」

不過，他所指應不是與林明禎的關係，估計是因為《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今天（11月22日）公布「我最喜愛的男歌手」最後5強名單。

Edan打入8強，可是卻未能晉級，他與張天賦（MC）、林家謙齊出局。結果周殷廷（YT）、姜濤、陳卓賢、張敬軒及盧瀚霆打入叱咤最後5強，所以Edan的發文應是答謝爵屎支持。

▲ 《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今天公布「我最喜愛的男歌手」最後5強名單。

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