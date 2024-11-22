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聖誕活動｜香港繽紛冬日巡禮西九登場　萬呎聖誕小鎮+20米高聖誕樹+首場煙火今晚上演

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發布時間： 17 小時前

最後更新： 11 小時前

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香港繽紛冬日巡禮西九登場。（彭大偉攝）

「香港繽紛冬日巡禮」即日起至明年元旦日在西九舉行，今年聖誕小鎮面積按年增3成至逾萬呎，鎮内以「禮物」爲主題，佈滿過百份「禮物」布置。今年20米巨型戶外聖誕樹及維港海上煙火也會再度登場。

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加大版海濱聖誕小鎮今日（22日）起於西九文化區藝術公園海濱草坪西面登場，小鎮面積比去年增3成，逾萬呎聖誕小鎮會以「禮物」為主題，小鎮内布置近百個不同大小、色彩耀眼的聖誕禮物。

聖誕小鎮中央設置逾20米、相等於逾6層樓高的「巨型聖誕樹」，今年更將化身巨型畫布，每晚投影雪光、雪人及熊貓等圖案。聖誕小鎮同場首設聖誕主題「光影隧道」，在隧道內播放富節日氣氛的動畫。

今年「香港繽紛冬日巡禮」推出共四場、每場10分鐘的「冬日維港水上煙火」，首場於昨晚7時半上映，及後在聖誕期間12月24至26日連續三晚、晚上8時在維港綻放。

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另外，西九文化區主辦的「西九聖誕市集」即日起至12月8日及12月12日至29日期間，逢周五至周日舉行。市集首階段帶來6個攤位，其後逾30個攤位將於12月12日起登場，售賣國際節日美食及聖誕禮物。

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聖誕小鎮

開放日期：即日起至明年1月1日

開放時間：11月22日晚上8時30分至晚上11時；11月23日至12月20日下午5時至晚上11時（平日）、上午11時至晚上11時（周末）；12月21日至明年1月1日上午11時至晚上11時，12月24及25日至翌日凌晨1時。

地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面

冬日維港水上煙火

日期：11月22日、12月24、25、26日

時間：11月22日晚上7：30至7:40；其餘日子晚上8:00至8:10

燃放地點：九龍西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面

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