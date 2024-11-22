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麥當勞優惠｜麥當勞下周一獨家推出《龍珠》珍藏卡　一套8款加$5換購/全新日式照燒麥炸雞

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 16 小時前

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麥當勞下周一獨家推出《龍珠》珍藏卡，即睇詳情！

【麥當勞優惠/龍珠】麥當勞正聯乘《龍珠》全新系列《龍珠大魔》，推出多款美食，包括日式吉列雞腿飽、紫薯脆波等，即日起更有全新日式照燒麥炸雞。除此之外，11月25日起會分兩批推出一套8款《龍珠大魔》珍藏卡，各位龍珠切勿錯過！

麥當勞聯乘《龍珠》全新系列《龍珠大魔》，推出多款美食和《龍珠大魔》珍藏卡。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜推8款《龍珠大魔》珍藏卡 日式照燒麥炸雞加盟登場

麥當勞正聯乘《龍珠》全新系列《龍珠大魔》，推出3大限定美食，包括日式吉列雞腿飽、紫薯脆波、大阪燒風味調味粉、及白提乳酸味梳打，即日起更有全新日式照燒麥炸雞。

除了多款限定美食外，麥當勞由11月25日起會分兩星期輪流推出《龍珠大魔》珍藏卡，全套共8款。下星期首批率先登場的4款《龍珠大魔》珍藏卡分別是悟空（縮小版）、比達（縮小版）、笛子魔童（縮小版），以及悟空（縮小版）和古羅里奧的組合卡。是次聯乘推出的珍藏卡印刷精美，比一般紙卡更厚，使用光膠面、幻彩和凸字等印刷工藝，令珍藏卡更有手感，龍珠迷一定愛不釋手！

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想收藏獨家珍藏卡，麥當勞App用戶可於下星期一（11月25日）上午11時起於App內使用電子優惠券購買指定套餐，包括「$39日式吉列雞腿飽套餐」及「$39日式照燒麥炸雞2件套餐」，並加$5更可換領以上4款珍藏卡的其中一款。《龍珠大魔》珍藏卡會以印有神龍肖像的包裝袋派發，款式隨機，數量有限，換完即止。

麥當勞優惠｜加推《龍珠大魔》珍藏紙袋 買指定套餐即可獲送

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另外，由即日起，麥當勞App用戶只需憑電子優惠券購買$49「麥當勞|龍珠大魔限量珍藏套餐」，除可品嚐日式吉列雞腿飽套餐配自選小食外，更可獲贈限量《龍珠大魔》珍藏紙袋一個，限量紙袋兩面分別印有悟空（縮小版）以及界王神（縮小版）兩位角色肖像，極具收藏價值，粉絲絕對不能錯過！珍藏紙袋數量有限，送完即止。

麥當勞優惠｜3款美食優惠繼續供應

麥當勞App用戶的3款美食優惠會繼續供應，當中包括「$39日式吉列雞腿飽套餐」，享受和風漢堡味道；「選購指定超值套餐加$10配麥炸雞（1件）」和「$88麥炸雞分享桶」。

麥當勞《龍珠大魔》聯乘美食

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麥當勞App優惠（早上11時 – 午夜12時）

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