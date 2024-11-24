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輪椅爸爸｜前「包山王」半身癱瘓無礙攀山涉水　黎志偉身教兒子堅毅：我連著輪椅爬上頂

育兒資訊

撰文： 任薏

發布時間： 13 小時前

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湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

人生多舛，唯有堅持才可越過高低起跌。曾在攀石界獲獎無數，世界排名第八的前「包山王」黎志偉，因一場交通意外失去雙腿，他瞬間從職業生涯的巔峰跌落人生低谷。不過，眼前暗霾不等於絕望無路。碰巧兒子出生，為他灰暗的前景燃起亮光。在2016年，他靠雙手攀上獅子山山頂，重登高峰。

我不介意自己坐輪椅，我可以連著輪椅，在獅子山的低谷爬上山頂。

前「包山王」黎志偉因一場交通意外失去雙腿，不過坐上輪椅並無阻他延續攀石夢，2016年靠雙手攀上獅子山山頂。（陳慧安攝）

包山王黎志偉｜意外陷入困境 兒子出生成唯一推動力

生命的誕生，帶來希望，也帶來面對絕境的意志。2011年黎志偉遭遇交通意外，導致下半身癱瘓。當時太太懷孕，兒子還有3個月出生，他明白再消沉也改變不了事實，便重新振作，學習輪椅上的生活，「從生活技巧， 去洗手間，爬上床或輪椅⋯⋯那幾個月就是不停思考，到底在輪椅上能夠學到甚麼，做到甚麼」。短短數月，學習做輪椅上面的病人，皆因一個目標。

很想在3個月時間，爬上輪椅看到兒子出生，就成為唯一的動力。

發生交通意外後3個月，兒子出生，成為他唯一的推動力。（陳慧安攝）

兒子呱呱墜地，榮升父親的黎志偉肩起照顧一職。他表示，兒子Gordon在3歲前，是他照顧比較多，因為當時沒有聘請工人，所以由沖奶至換片也是他一手包辦，直到兒子學懂走路，漸漸長大後，便互換角色，兒子多照顧和協助他日常生活。

我會叫他做家務、晾衣服，現在他越來越大，他要幫忙買菜、拖地、掃地、拿東西等等。我不敢說完全照顧他，某程度上我的日常生活是他照顧我多一點。

雖然兒子從小要幫忙照顧爸爸，但童年成長並不缺少快樂，甚至比其他小朋友體驗更多。「我會帶他去露營、釣魚，這些事可能健全的家長也未必會做，但是我就會教他做」。能夠走上與別不同的成長路，一旁的兒子也感自豪，「其他同學也沒有做的事，反而我爸爸有和我去過」。

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包山王黎志偉｜為兒子勇敢面對

在高峰跌倒，最難面對總是別人的議論。志偉坦言，初時用輪椅外出，在交通工具或社區看見別人認出他時，會故意迴避，甚至低頭，「內心會想不要看我、不是在說我」。直至半年後，他看到街上流連的年輕人後，才改變了他的消沉，「見到他們我覺得你懂行懂走也在浪費光陰，是比我坐在輪椅上更為悽慘，至少我知道自己為了甚麼而活」。抱著這種想法的他，不再畏懼別人眼光，反之坦言面對。

之後再聽到認得我的人，我會轉頭笑著跟他們說：『是啊，我遇到交通意外，我就要坐輪椅，但也要繼續生活』。

走出困境，重新面對大眾，除了心態的改變外，志偉坦言最主要也是因為兒子。在Grodon讀幼稚園時，志偉已經會將他放在大腿上，利用電輪椅推回幼稚園；放學到公園玩耍，他也會在旁看著，照常於大眾面前、同學面前出現。

如果我介意的話，我想兒子也會介意，所以我由他懂事開始，我都是一直用輪椅，跟他做一些正常生活圈子的事情，毋須特別標籤自己是傷殘人士。

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包山王黎志偉｜重回高峰 登上獅子山山頂

坐上輪椅不等於被受限制，單靠雙手也能攀上頂峰。即使是輪椅人士，志偉也毋忘攀石運動員的身份，為了尋回自己，他在2016年攀上獅子山山頂，「本身我也是一個攀石運動員，為何坐輪椅後不能再爬，所以很想證明自己能不能做到這件事。」再次登上高峰，志偉不單想證明自己，也希望透過自己的經歷，再現獅子山的精神。

我想作為首個坐輪椅在獅子山獅頭上看日出的人，也可以定義一種新的獅子山上精神，就是無論外在的環境因素變成怎樣，你都要無忘初衷去做回自己、找回自己。

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包山王黎志偉｜如心廣場止步75樓 學會面對失敗 

攀越獅子山，經已寫下人生巔峰一頁，不過向來勇於突破的他，未卻步於此，決定挑戰攀登320米高、共89層的如心廣場。他憑著一雙手，攀爬至75樓的高度，惟最終因強風需要放棄，「我在大眾面前承認了失敗。站在運動員角度其實很殘酷，因為冠軍就是冠軍，亞軍就是亞軍，不可以抵賴在任何的因素上」。

深受打擊的他，並沒有因此一蹶不振，反而接受，面對失敗，「那次的確爬不了，但我還是要選擇去接受這個殘酷的現實，跟著跟自己說真的盡力了」。用「盡力」釋懷失敗，是志偉面對挫折的心態，也是他想教育年輕人「竭盡所能」的意思。

盡力去面對你的問題，曾經拆解過、努力過、思考過，幾番掙扎之後仍不行，你才說放棄，而非遇到一點點的挫折就放棄。

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包山王黎志偉｜輪椅無礙延續運動路

沉澱過後，重新出發。在志偉身上沒有任何的不可能，他表示自受傷後，接觸過不少運動，包括乒乓球、劍擊、潛水、滑翔等，也成立輪椅拳擊總會，希望鼓勵同路人可以走出困境。

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享受其他運動的同時，他亦繼續攀石之路，開設訓練班，教授攀石技巧，兒子不時更會擔任助教，一同指導學生。充實的人生，毫不被輪椅阻礙，對志偉而言，受傷並不限制任何可能。

我很想告訴大家，其實受傷之後你的人生都可以繼續，不是什麼都沒有，只是你要找多些人幫忙、協助，其實都可以做到。

黎志偉希望透過自身經歷勉勵同路人，告訴他們受傷後可以繼續自己的人生。（陳慧安攝）

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