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食物安全｜法國芝士或受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染　進口商下架停售

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 16 小時前

最後更新： 16 小時前

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​食安中心呼籲市民不要食用一款可能受細菌污染的進口芝士。（網上圖片）

食環署食物安全中心今日（22日）呼籲市民不要食用由法國進口的「Mont d'Or Fruitiere des Jarrons Cheese」芝士，因有關產品可能受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：Mont d'Or Fruitiere des Jarrons Cheese
品牌：Fruitiere des Jarrons
來源地：法國 
進口商：Noja Fine Trade Limited 
淨重：五百克
此日期前最佳：2024年12月16日

中心發言人說，中心得悉法國當局發出通告，指上述產品可能受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染，正進行回收。初步調查發現上述進口商曾進口受影響的有關產品，但已把受影響產品下架和停售，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2178 2229查詢有關產品的回收事宜。

發言人又說，中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。

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