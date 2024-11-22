非洲豬瘟｜大埔野豬樣本驗出非洲豬瘟病毒　漁護署：不影響活豬供應

▲ 有大埔野豬樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。（資料圖片）

漁農自然護理署今日（22日）公布，有野豬樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

漁護署昨（21日）在大埔鳳園路一帶進行野豬捕捉及人道處理行動，並按本地野豬非洲豬瘟監測計劃，從捕獲的4頭野豬抽取樣本進行化驗，發現其中一個樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。署方會向世界動物衞生組織通報相關檢測結果，並繼續進行野豬監測工作。

漁護署發言人說，鳳園路3公里範圍內沒有豬場，至今亦沒有發現有本地豬場受上述事件影響。署方會就該個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍，傳播非洲豬瘟病毒。

發言人又說，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用；個案並不影響本港活豬供應。

發言人提醒市民，如遇到野豬，應盡量與牠們保持距離，亦不應餵飼任何野生動物（包括野豬），並確保妥善處理戶外垃圾。市民如發現野豬屍體，可致電1823報告。

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