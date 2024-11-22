金馬獎2024丨游學修首度領取入圍證書　鍾雪瑩連續兩年角逐金馬影后

▲ 看我今天怎麽說》團隊合照，阿修亦攜同伴侶陳苡臻出席入圍午宴

【金馬獎 / 游學修 / 鍾雪瑩】第61屆金馬獎頒獎典禮將於明晚（11月23日)舉行，來自香港的兩部入圍作品《我談的那場戀愛》及《看我今天怎麽說》的團隊在今日（11月22日）率先亮相金馬入圍午宴，與過百位入圍者在金馬主席李屏賓的帶領下拍下大合照，並獲頒入圍證書，場面熱鬧。

《看我今天怎麽說》更於昨日勇奪香港亞洲電影節「觀眾票選最佳電影」，擊敗多套有份參展的強手，包括《破．地獄》、《爸爸》、《女兒的女兒》等，為電影出戰金馬頒獎禮前壯聲威。

《我談的那場戀愛》奪倫敦東亞電影節最佳影片 吳君如領獎興奮高呼：我哋贏咗喇！

▲ 《看我今天怎麼說》鍾雪瑩、游學修。

金馬獎2024丨君如明晚任頒獎嘉賓

由吳君如主演、何妙祺執導的《我談的那場戀愛》今年獲得兩項金馬獎提名，分別是最佳女主角及最佳新導演。

君如憑精湛演技相隔21年再度競逐金馬影后，雖未能出席今日的入圍午宴，但確認出席明天的頒獎禮及擔任頒獎嘉賓，成為典禮亮點之一。

▲ 《我談的那場戀愛》監製陳慶嘉、導演何妙祺。

金馬獎2024丨阿修表覺得自己大個咗

而黃修平執導的《看我今天怎麽說》則有3項提名，包括游學修角逐最佳男主角、鍾雪瑩入圍最佳女主角，以及鄧學麟、關惠心候選最佳音效。

首次入圍金馬獎的阿修在午宴時分享，當年有幸跟處男作《哪一天我們會飛》團隊參與金馬，而今次則第一次以候選人身份參與，兼且領取入圍證書，阿修表示：「隔咗咁多年後個體驗係，好似都覺得自己大個咗。」

阿修又講到此刻心情：「最期待同緊張應該都係宣布結果一刻，但係而家反而越近，個心情就越嚟越平靜。」至於連續兩年角逐金馬影后的阿雪，感覺跟去年一樣覺得非常榮幸，已有入圍經驗的阿雪又笑言已經提點阿修：「我會叫佢聽朝食下嘢先，因為個典禮好長會好餓㗎！」

▲ 今年有份角逐影后夏于喬（左）與《看我今天怎麽說》另一男主角吳祉昊（右）。

提到《看我今天怎麽說》於香港亞洲電影節獲得「觀眾票選最佳電影」，兩位準金馬影帝影后同樣驚喜，阿雪：「意外香港觀眾睇完之後願意去投票，願意投票嘅人唔多，願意投仲要揀我哋真係好感動㗎！」阿修：「因為知道有份參展嘅戲都好強勁，最後尾能夠攞到呢個獎係好surprise！」

至於憑《我談的那場戀愛》初次入圍金馬的何妙祺，對於自己憑偏向商業片的作品，角逐最佳新導演感到意外：「大家都說金馬入圍即肯定，其他提名新導演都太優秀，對得獎平常心，目前最緊張擔心紅地氈踩到君如條裙。當然最想君如憑喜劇再得金馬影后，仲有11月29號電影台灣上映順利，觀眾喜歡！」導演又大讚入圍午宴過程有趣，笑言亮點是食物非常好吃。

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