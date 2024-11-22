  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:58

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

排放超標｜T·PARK排放資料自去年10月起無更新　環保署：部份煙囱的總有機碳數次短暫超標

社會

發布時間： 15 小時前

最後更新： 11 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

（資料圖片）

本港污泥焚化爐T·PARK［源·區］的空氣污染物排放資料，自去年10月起未有在網頁更新。TOPick早前向環保署查詢有關原因，環保署今（22日）發文指，T·PARK去年10月至今年7月間部分煙囱的總有機碳（Total Organic Carbon）數次現短暫超標，正深入調查。

環保署稱，留意到T·PARK部份煙囱的總有機碳數據在去年10月至今年7月間數次出現短暫超出標準，當中包括半小時平均濃度及每小時平均排放率短暫超出合約內的排放限值，但每日平均濃度及排放率均合乎排放標準。署方指，總有機碳並非法定空氣質素指標，環保署和承辦商就T·PARK［源·區］的合約就總有機碳定下排放標準目的是確保設施運作良好。

TOPick一分鐘
一人一花2024｜幼稚園小學生一人一花計劃 種植矮牽牛4大貼士+3大禁忌

環保署又稱，除向承辦商索取更多資料作調查外，環保署按合約條款就事件扣除承辦商的營運費，因為承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議，承辦商已就着環保署的調查和罰款提出上訴，亦就有關情況進行調查及嘗試提供補充資料，希望釐清部分總有機碳監測數據出現短暫超標原因。為保持調查公正，環保署暫停公布這段時期內的數據報告，但強調仍然密切監察所有數據，數據亦顯示其他的參考排放數值，包括二噁英、微粒、氮氧化物和其他排放參數，都符合標準和要求。而最後一次出現問題的監察數據在本年7月內錄得。現在有關事件已進入最後調查和總結階段。一經完成後，環保署會重新上載有關期間內的所有數據報告。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）