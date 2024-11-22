排放超標｜T·PARK排放資料自去年10月起無更新　環保署：部份煙囱的總有機碳數次短暫超標

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本港污泥焚化爐T·PARK［源·區］的空氣污染物排放資料，自去年10月起未有在網頁更新。TOPick早前向環保署查詢有關原因，環保署今（22日）發文指，T·PARK去年10月至今年7月間部分煙囱的總有機碳（Total Organic Carbon）數次現短暫超標，正深入調查。

環保署稱，留意到T·PARK部份煙囱的總有機碳數據在去年10月至今年7月間數次出現短暫超出標準，當中包括半小時平均濃度及每小時平均排放率短暫超出合約內的排放限值，但每日平均濃度及排放率均合乎排放標準。署方指，總有機碳並非法定空氣質素指標，環保署和承辦商就T·PARK［源·區］的合約就總有機碳定下排放標準目的是確保設施運作良好。

環保署又稱，除向承辦商索取更多資料作調查外，環保署按合約條款就事件扣除承辦商的營運費，因為承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議，承辦商已就着環保署的調查和罰款提出上訴，亦就有關情況進行調查及嘗試提供補充資料，希望釐清部分總有機碳監測數據出現短暫超標原因。為保持調查公正，環保署暫停公布這段時期內的數據報告，但強調仍然密切監察所有數據，數據亦顯示其他的參考排放數值，包括二噁英、微粒、氮氧化物和其他排放參數，都符合標準和要求。而最後一次出現問題的監察數據在本年7月內錄得。現在有關事件已進入最後調查和總結階段。一經完成後，環保署會重新上載有關期間內的所有數據報告。

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