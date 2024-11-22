雙面爸爸｜英婦陷不倫戀被變態男操弄輕生　疑犯被捕驚揭真身是個「好爸爸」

▲ 英國一名中年婦與被變態男陷入不倫戀，遭男方操弄輕生，疑犯被捕後驚揭真身是個「好爸爸」。（iStock圖片）

在英國曾經發生一宗離奇自殺事件，一名獨居中年女人的屍體，被發現於距離家居不遠處的河邊，她身上沒有絲毫曾經糾纏的痕迹，驗屍後被評定為自殺案。

父母卻未能釋懷，雖然女兒有服食抗抑鬱藥物的紀錄，但出事之前卻完全沒有端倪，反之，她看來是比以前快樂多了，而案發當天，她的廚房仍放着準備了一半的晚餐食物。準備自殺的人會如常煮晚餐嗎？有迹象顯示，當時她是匆忙外出的，就連手提電話也留在家裏。為何她會突然選擇跳河自殺？

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種種未能解開的疑團，令警方繼續追查該案，結果有驚人的發現！原來，死者生前有第二部手機，從談話內容得悉她跟一個神秘男人有不尋常的關係，二人是以主人和僕人相稱的，男主人經常會命令女僕人，依據他的指令行事，包括到酒店偷情。男主人時常會出言侮辱僕人：「你蠢！」「你癡肥！」「你沒有任何價值！」「你唔死都無用！」「無人會喜歡你！」

兩人沉溺於變態的關係裏，男的享受至高無上的極權狀態，將這個可憐的女人任意操控玩弄，而女的則甘於被擺布，因為她已徹底相信自己是一無是處的地底泥，世間上就只剩下這個男主人，會關注她和願意跟她發生性行為。而這個變態遊戲最後奔往終極一幕——主人命令僕人去死！

那個幕後殺人嫌疑犯終於被捕，這人竟然是個道貌岸然、擁有太太和子女的男人。誰人都猜不到此人在網上是個恐怖狂魔，專門在網上尋覓弱勢的獵物，佔盡她們便宜甚至摧毁人命呢！

原文來自《香港經濟日報》，原題為「網上狂魔」

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