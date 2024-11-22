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NVIDIA ︱黃仁勳：港科大是「中國版MIT」　盼更多畢業生獲聘

社會

發布時間： 2024/11/22 23:18

最後更新： 16 小時前

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香港科技大學將會於明天舉行畢業典禮，按科大發出採訪邀請，今年會有四位傑出人士獲頒發榮譽博士學位，其中NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳會獲工程學榮譽博士，威尼斯電影節終身成就金獅獎得主梁朝偉獲人文學榮譽博士，其餘兩位得主分別是諾貝爾化學獎得主邁克爾．萊維特教授、以及菲爾茲獎得主大衛曼福德教授。

黃仁勳表示，人工智能是當代最重要的科技，也有潛力成為歷來最重要，並將世界重設。他指看到中國建立令人驚喜的科技業。

他又評論中國科技業發展，指團隊於港科大及中國受惠，並感到榮幸。他指，於中國有過百名工程師，以及4個研發中心，並形容中國於科技上發展良好。

黃仁勳指，有不少同事均是港科大的學生，形容科大是中國版MIT，期盼科大的畢業生會獲聘請。

NVIDIA創立於1993年1月，是美國一家以設計和銷售圖形處理器（GPU）為主的無廠半導體公司，近年市值大幅膨脹，最新市值已於本女月漲至3.43萬億美元，超越蘋果成為全球市值最高的上市企業。

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