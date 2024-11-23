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大熊貓 ︱楊潤雄：安安可可下月登場　熊貓龍鳳胎開始出牙

社會

發布時間： 20 小時前

最後更新： 16 小時前

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大熊貓盈盈誕下一對龍鳳胎百日，海洋公園舉行「百日慶典」，向入場人士派發薑醋和紅雞蛋。

有市民穿上印有大熊貓圖案的衣服到場，表示期待明年親眼看見一對大熊貓寶寶，亦有長者帶同大熊貓公仔入園。

百日慶典派對除了免費紅雞蛋及豬腳薑醋外，中午12時及下午2時會有大熊貓BB實時直播，下午1時有活動可探望大熊貓樂樂。

文體旅局局長楊潤雄亦表示，兩隻原名安安及可可的新抵港大熊貓，料可以於12月與公眾見面。

海洋公園主席龐建貽表示，盈盈樂樂的子女「家姐」已是5.3kg，「細路」已是5.5kg，護理員亦發現他們開始出牙。

 

家姐細佬百日慶典派對 

第 ① 站：拎薑醋和紅雞蛋  上午 10 時 
海洋公園入口 (海濱樂園) + 自然生態徑附近 (海濱樂園)
(數量有限，送完即止。)

第 ② 站：大熊貓 BB 實時直播  中午12 時至兩時
威威劇場 (海濱樂園) 


第 ③ 站：探望大熊貓樂樂  下午1時
亞洲動物天地

第 ④ 站：自由活動  下午 3 時
大熊貓 DIY 工作坊、大熊貓雙胞胎成長印記照片牆、現場樂隊限定表演

第 ⑤ 站：熊貓主題美食  下午4時 
熊貓薈、水都餅店和指定小食亭有售

第 ⑥ 站：光影盛夜：點亮大熊貓主題夜空 晚上7時
夢幻水都人工湖 (海濱樂園)

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