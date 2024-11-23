黃仁勳｜AI教父黃仁勳身家7000億只愛黑皮衣　揭成功人士共通點愛穿同款衣服

▲ AI教父黃仁勳身家7000億只愛黑皮衣，揭開成功人士共通點是愛穿同款衣服。

【科大/NVDA/Nvidia/黃仁勳/黑皮衣/黑皮褸】香港科技大學今舉行榮譽博士學位頒授典禮及博士畢業典禮，其中現年61歲的Nvidia（美：NVDA，英偉達/輝達）共同創辦人兼行政總裁黃仁勳及影帝梁朝偉分別獲頒工程學及人文學榮譽博士。黃仁勳致辭時感謝科大，並稱對作為科大榮譽校友感自豪，又肯定人工智能的重要性。

黃仁勳（Jensen Huang）指，有不少同事均是港科大的學生，形容科大是中國版MIT，期盼科大的畢業生會獲聘請。身家逾7,000億港元的黃仁勳今次穿上博士袍，與平日的打扮截而不同。黃仁勳平日總是愛穿上黑皮褸，再搭配黑色T恤與黑色牛仔褲，即使天氣炎熱仍照穿不誤。

縱觀商界除了黃仁勳愛穿同款衣服外，原來有不少名人如奧巴馬（Barack Obama）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）、喬布斯（Steve Jobs）等，都愛穿同一款衣服，既成為個人標記，實際角度出發，也為自己省下揀衫著的時間。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

黃仁勳黑皮衣｜黃仁勳解釋獨愛黑皮褸原因

對於為何經常穿上黑皮褸示人，黃仁勳2023年底接受惠普（HP）線上節目「The Moment」訪問時透露，他只穿黑皮衣，是因為不用每天考慮只穿什麼顏色，減少非必要決策。

黃仁勳更透露，他自己很少去買東西，黑色皮衣基本上都是太太買的，他自17歲起和太太認識，太太對他的生活習慣相當熟悉，有些衣服的用料比較容易引起皮膚發癢，因此太太在幫他買衣服時，會特別挑不會發癢的材質，皮革外套也因此塞滿了他的衣櫃。

我覺得很開心，因為都是我老婆和女兒幫我打扮！

▲ Nvidia行政總裁黃仁勳讚揚香港科技大學是中國版MIT。

黃仁勳︱從洗碗工到身家7000億AI教父 黃仁勳一生只愛初戀女友

不過，黃仁勳的黑皮衣價值不菲，他的黑色皮衣多數是精品品牌Tom Ford 、英國的男裝品牌Dunhill、美國品牌Michael Kors、Boss等的出品。

延伸閱讀：AI教父黃仁勳5大金句

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

成功人士打扮｜Facebook創辦人朱克伯格

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）幾乎每日穿灰色T恤配牛仔褲、拖鞋，有時會加上一件黑色的連帽外套，他更曾經在個人facebook上上載自己的衣櫃圖片，打開後是清一色的灰色T恤。當然，朱克伯格出席正式場合時都會穿上西裝外套。

為何鍾情於灰色T恤加牛仔褲？英國報章《The Independent》報道，朱克伯格穿同樣的衣服，是因想限制花在作無謂決定的時間，集中在實際工作上，盡力服務社會。

有錢人︱有錢人不愛穿名牌愛穿UNIQLO？ 哈佛期刊揭真有錢人打扮特徵

▲ facebook創辦人朱克伯格的清一色灰色衣服。

成功人士打扮｜蘋果創辦人喬布斯

蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）他生前在公開場合亮相，幾乎都是穿黑色高領衫、藍色牛仔褲和運動鞋，原來是受到Sony啟發。

▲ 蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）在公開場合亮相，幾乎都是穿黑色高領衫、藍色牛仔褲和運動鞋。（法新社）

根據喬布斯的傳記《喬布斯傳》所述，1980年代初期，喬布斯開創蘋果不久，他有一次到日本Sony工廠考察，看到所有員工都穿著一模一樣的制服。他後來計劃將制服引進蘋果，但遭員工拒絕。他沒有放棄這念頭，並想到不如為自己設計一套制服，一來方便，二來可成為其個人標記。

喬布斯於是邀請好友、知名設計師Issey Miyake操刀，Issey最終為他製作過百件黑色高領衫，喬布斯曾笑說：「我這一輩子也穿不完。」

▲ 美國前總統奧巴馬每次出席公眾場合，大多穿深藍色或灰色西裝，他坦言不想花時間去思考穿著甚麼。（法新社）

成功人士打扮｜美國前總統奧巴馬

美國前總統奧巴馬每次出席公眾場合，基本上都是穿深藍色或灰色西裝。奧巴馬曾向美國雜誌《Vanity Fair》記者解釋自己不是藍色或灰色西裝是減少抉擇：「不想花時間在想穿什麼、吃什麼，因我有太多決定要做。」他表示， 做太多決定會削弱人做決定的能力，所以他要聚集做決定的能量。

更多黃仁勳相關報道：

黃仁勳︱黃仁勳只愛黑皮褸+手臂紋身緣由 黃仁勳若拍個人傳電影屬意成龍

黃仁勳︱身家7000億AI教父管理黃金法則 要求員工寫email「不能超過6行」

人工智能︱10種職業最易被AI取代 AI教父黃仁勳親解人工智能會否引發裁員潮

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】