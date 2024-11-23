政府授勳｜恒基李家傑獲大紫荊勳章　胡楓獲銅紫荊勳章

▲ （政府新聞網）

2024年度勳銜頒授典禮今日（23日）在禮賓府舉行；逾500人獲行政長官李家超頒授勳銜及嘉獎，其中5人獲頒大紫荊勳章。資深演藝人胡楓獲獎時全場拍掌。



5位獲頒大紫荊勳章人士包括：香港恒基兆業地產集團主席李家傑、香港福建社團聯會榮譽主席林樹哲、香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬、行政會議成員廖長江、全國港澳研究會顧問劉兆佳。

12人獲頒金紫荊星章：包括信和集團主席黃志祥、前高等法院上訴法庭法官袁家寧、聯泰國際集團創辦人兼主席陳守仁、立法會議員梁美芬等。

24人獲銀紫荊星章，包括民建聯議員陳勇、理大榮休校長唐偉章等。40人獲頒銅紫荊星章，包括3名立法會議員郭偉強、邵家輝及陳振英；銀河娛樂副主席呂耀東、大律師公會主席杜淦堃、資深演藝人胡楓等。



14人獲紀律部隊及廉政公署卓越獎章，包括副警務處長陳俊燊、副消防處長陳慶勇、副入境處處長程和木、海關副關長胡偉軍等。46人獲頒紀律部隊及廉政公署榮譽獎章；105人獲得榮譽勳章；86人獲得行政長官社區服務獎狀；170人獲得行政長官公共服務獎狀。

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