金馬獎2024︱鍾雪瑩奪最佳女主角　憑《看我今天怎麼說》 封后：抓緊心中的小光團

▲ 鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》封金馬影后。

【鍾雪瑩 / 金馬獎 /金馬影后】「第61屆金馬獎」今晚（11月23日）在台北舉行，29歲香港女演員鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》，擊敗吳君如、張艾嘉、區嘉雯及夏于喬，金馬封后。

在片《看我今天怎麼說》演聽障人士的鍾雪瑩在台上邊說邊做手語，稱：「多謝幫過我們的聾人！他們在一個不適應的世界中，我曾經有不適應的時候，也有動彈不得的日子。送給所有在不適應之中、眼淚之中、來往醫院之中的人，抓緊心中的小光團，它會引領你到從未想過可到的夢幻之地。」

鍾雪瑩去年憑《填詞撚》首度獲得金馬獎最佳女主角，今年再次挑戰金馬獎終獲影后 。

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金馬影后丨鍾雪瑩當演員及填詞人

2010年，當時只有15歲的鍾雪瑩曾參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得第16名。後來香港浸會大學傳理系畢業後加入商台叱咤903主持電台節目，至2020年3月1日離開。

鍾雪瑩在2019年演出ViuTV電視劇《教束》，2020年首次主演電影《殺出個黃昏》，亦憑此片獲香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角的提名。

2023年，憑電影《填詞L》入圍第60屆金馬獎最佳女主角，為入行以來首度獲得影后提名，並再獲得香港電影金像獎最佳女主角提名。

另外，她以鍾說為筆名當填詞人，作品包括《天生二品》、《告別煤氣燈》、《筆觸男孩憂鬱之死》、《idc》、《SSS》等。

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