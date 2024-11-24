全運會｜今天往機場迪士尼注意   一文看清全運會單車測試賽封路安排

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全運會公路單車測試賽將今天舉行，賽事將途經港珠澳大橋，並跨越珠海、港及澳三地，賽道全程230公里。港珠澳大橋西行，即由香港前往澳門或珠海，今早7時半至中午12時半，封閉5小時；至於東行，即由珠海或澳門前往香港，就於早上9時至中午12時半封閉。

經香港口岸往內地及澳門的巿民，要在早上6時30分前，抵達香港口岸。有關服務直至中午12時半起，陸續恢復。

比賽期間，港珠澳大橋將實施臨時管控措施，本港賽區涉及路面將實施「滾動式」封閉，大會將於迪士尼樂園設觀眾區，讓巿民觀賽。「滾動式」封路，即是當車隊抵達有關路段前後，才會作出管制。警方預計，前往巿區相關路段的車輛，會較平日需時增加30分鐘，並估計會有4公里車龍，大會呼籲當日前往機場及迪士尼樂園的巿民，及早規劃，並盡量使用港鐵迪士尼綫。

測試賽為男子公路自行車個人賽，將於今早9時開始，預計下午2時30分結束。香港賽段長55.8公里，車隊從港珠澳大橋進入香港，沿北大嶼山公路，途經香港迪士尼樂園度假區後折返，沿北大嶼山公路返回大橋，進入橫琴後回到珠海市博物館終點。預計車隊在香港段進行賽事的時間，約為上午10時20分至11時50分，共約1.5小時。

為配合賽事進行，港珠澳大橋香港口岸、大橋以及部分道路，需要實施臨時管控措施，市民和旅客須注意以下要點：



港珠澳大橋西行由香港往珠海／澳門方向，由上午7時30分至下午12時30分實施臨時管控。港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓出境大堂及出境車輛通關廣場將在上午6時30分關閉。若有旅客或車輛希望於臨時管控措施實施前離港前往珠海或澳門，必須於當日早上6時30分前，抵達港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓出境大堂或出境車輛通關廣場，以便辦理離境及通關手續。

港珠澳大橋香港口岸的離境通關服務，預計於當日下午12時30分後，恢復正常運作，屆時預計交通將會比較繁忙，計劃於當日使用大橋的旅客及司機，請預早規劃行程；跨境私家車及貨車司機，亦可考慮按其車輛封閉道路通行許可證上的條款，經其他陸路口岸進出境。

當日港珠澳大橋主橋及香港口岸，實施臨時管控期間，行駛港珠澳大橋來往香港與珠海及澳門的跨境公共交通服務，包括港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及跨境直通巴士服務，將會暫停。

位於北大嶼山公路及香港迪士尼樂園度假區附近道路的賽道路段，將於當日上午10時20分至上午11時50分期間，實施滾動式臨時交通管制措施（確實時間將視乎賽事的實際進程）。屆時，經北大嶼山公路，來往香港國際機場或香港迪士尼樂園度假區的行車時間，預計需要增加約30分鐘。市民及旅客應預早規劃行程，預留充裕交通時間，並盡量使用鐵路服務，包括機場快綫、東涌綫及迪士尼綫，避免於賽事期間，駕駛車輛前往香港迪士尼樂園度假區、東涌及機場。如出行人士需駕車前往機場，亦可考慮使用屯門─赤鱲角隧道進出機場。

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