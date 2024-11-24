聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡

▲ 迪士尼聖誕魔雪奇緣園區迎首場飄雪，設7大活動與大家共度節日。

【親子聖誕好去處2024/迪士尼樂園聖誕】2024迪士尼聖誕活動現已登場！由即日起至2025年1月1日，迪士尼舉行「A Disney Christmas」，今年魔雪奇緣世界將迎接首個飄雪，還有聖誕樹亮燈禮看全新無人機表演，各位迪士尼迷不要錯過！

▲ 迪士尼聖誕2024｜由即日起至2025年1月1日，香港迪士尼舉行「A Disney Christmas」。（林綺虹攝）

迪士尼聖誕2024｜迪士尼7大聖誕活動 魔雪奇緣世界迎首場飄雪

由即日起至2025年1月1日，香港迪士尼舉行「A Disney Christmas」，各個園區都有不同的聖誕活動和燈飾，其中魔雪奇緣世界會迎來首場飄雪，去年的「迪士尼聖誕音樂Live ！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」亦會回歸，即睇詳情！

迪士尼聖誕活動｜1.魔雪奇緣世界

魔雪奇緣世界設有3大聖誕活動亮點，首先是聖誕飄雪，傍晚時分，飄雪會降落在園區各處，讓大家感受一個白色聖誕！另外，魔雪奇幻之旅旁設有音樂盒造型打卡位，盒上有愛莎和安娜的冰雕，每隔一段時間會旋轉起來，而音樂盒也會在鐘樓報時前，響起音樂。國王橋旁也有另一個雪橇造型打卡位，小白也是每隔一段時間會從禮物盒中出來，向大家打招呼。

除了打卡位和飄雪外，大家可透過香港迪士尼樂園APP的AR遊樂園，並到達友誼噴泉、鐘樓和阿德爾城堡前進行AR互動，其中阿德爾城堡會有5個煙花效果。

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迪士尼聖誕活動｜2. 4大聖誕傳統節目 全新無人機表演

今年聖誕，迪士尼4大傳統節目將會回歸，包括「米奇與好友聖誕舞會」，大家可以看到換上聖誕造型的米奇與好友、「星願夢幻飄雪時刻」，和Duffy與好友拍照，以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，由無人機砌出多個全新聖誕圖案，如小白、高飛、米奇等。

「迪士尼聖誕音樂Live！」也會再次回歸，由即日起，連續3個周末晚上，三個不同地區的著名歌手，包括李幸倪（Gin Lee）、Morissette及閻奕格（Janice Yan） ，將會跟米奇及一眾迪士尼朋友，聯同香港兒童合唱團同台演出一系列迪士尼經典歌曲及聖誕樂章。預訂標準或VIP座位區通行證可於指定座位欣賞。

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最新影片推介：

迪士尼聖誕活動｜3. 迪士尼朋友聖誕造型登場

想與一眾迪士朋友度過聖誕，可以到Duffy與好友遊玩屋 ，換上全新胡桃夾子主題服裝的Duffy與好友會與大家見面。另外，幻想世界的夢想花園會化身成歐陸傳統聖誕市集，設有米奇薑餅的打卡位外，迪士尼朋友也會換上全新聖誕服飾現身與大家互動合照，入夜後四周的燈飾會亮起，非常浪漫。

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迪士尼聖誕2024｜聖誕節日禮物 粉絲必藏Frozen世界紀念鈴

香港迪士尼推出逾200款的聖誕商品系列，當中包括米奇與好友聖誕主題的家居裝飾和節日服飾，Duffy與好友胡桃夾子主題毛公仔、掛飾和家品，以及Duffy與好友聖誕禮「襪」盒 。另外，在夢想花園的「迪士尼奇妙彩蛋樂」，有全新節日限定Duffy與好友胡桃夾子主題迷你毛公仔掛飾，當中更包括3款神秘款式！

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今年適逢是魔雪奇緣世界一周年，也有推出多款主題商品，其中首度推出的2024魔雪奇緣世界紀念鈴別具收藏價值。購買印有安娜女王與愛莎插畫的明信片 ，可以印上全新郵戳。另外，大家可到百貨店、馬迪小店或酒店商店選購全新設計的慈善明信片，並到美國預鎮大街聖誕樹旁邊的郵筒免費寄出，義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐 「愛心聖誕大行動」!

除了一系到的聖誕商品外，也有不少節日美食。幻想世界戶外小食亭，有冬日聖誕曲奇、冬日朱古力糖蘋果以及米奇與好友薑餅人等聖誕特色小食。阿德爾港畔餐廳和大冒險家餐廳也有推出聖誕美食。

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迪士尼聖誕2024｜跨年倒數派對

聖誕不久便要迎接迎接 2025 年 ！12月31日的除夕倒數 ，一班迪士尼朋友會登上奇妙夢想城堡舞台，在光影投射、煙火及無人機表演下，一同迎接新一年 ，預訂士尼尊享卡， 並於「跨年倒數時刻」指定觀看專區，近距離參與倒數時刻。

香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」

日期：即日起至2025年1月1日

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