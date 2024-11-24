  • 21°C
香港時間：20241124日 (日) 23:12

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 14 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

迪士尼聖誕魔雪奇緣園區迎首場飄雪，設7大活動與大家共度節日。

【親子聖誕好去處2024/迪士尼樂園聖誕】2024迪士尼聖誕活動現已登場！由即日起至2025年1月1日，迪士尼舉行「A Disney Christmas」，今年魔雪奇緣世界將迎接首個飄雪，還有聖誕樹亮燈禮看全新無人機表演，各位迪士尼迷不要錯過！

迪士尼聖誕2024｜由即日起至2025年1月1日，香港迪士尼舉行「A Disney Christmas」。（林綺虹攝）

迪士尼聖誕2024｜迪士尼7大聖誕活動 魔雪奇緣世界迎首場飄雪

由即日起至2025年1月1日，香港迪士尼舉行「A Disney Christmas」，各個園區都有不同的聖誕活動和燈飾，其中魔雪奇緣世界會迎來首場飄雪，去年的「迪士尼聖誕音樂Live ！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」亦會回歸，即睇詳情！

迪士尼聖誕活動｜1.魔雪奇緣世界

魔雪奇緣世界設有3大聖誕活動亮點，首先是聖誕飄雪，傍晚時分，飄雪會降落在園區各處，讓大家感受一個白色聖誕！另外，魔雪奇幻之旅旁設有音樂盒造型打卡位，盒上有愛莎和安娜的冰雕，每隔一段時間會旋轉起來，而音樂盒也會在鐘樓報時前，響起音樂。國王橋旁也有另一個雪橇造型打卡位，小白也是每隔一段時間會從禮物盒中出來，向大家打招呼。

除了打卡位和飄雪外，大家可透過香港迪士尼樂園APP的AR遊樂園，並到達友誼噴泉、鐘樓和阿德爾城堡前進行AR互動，其中阿德爾城堡會有5個煙花效果。

點擊圖片放大
+9
+8

迪士尼聖誕活動｜2. 4大聖誕傳統節目 全新無人機表演

今年聖誕，迪士尼4大傳統節目將會回歸，包括「米奇與好友聖誕舞會」，大家可以看到換上聖誕造型的米奇與好友、「星願夢幻飄雪時刻」，和Duffy與好友拍照，以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，由無人機砌出多個全新聖誕圖案，如小白、高飛、米奇等。

「迪士尼聖誕音樂Live！」也會再次回歸，由即日起，連續3個周末晚上，三個不同地區的著名歌手，包括李幸倪（Gin Lee）、Morissette及閻奕格（Janice Yan） ，將會跟米奇及一眾迪士尼朋友，聯同香港兒童合唱團同台演出一系列迪士尼經典歌曲及聖誕樂章。預訂標準或VIP座位區通行證可於指定座位欣賞。 

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

迪士尼聖誕活動｜3. 迪士尼朋友聖誕造型登場

想與一眾迪士朋友度過聖誕，可以到Duffy與好友遊玩屋 ，換上全新胡桃夾子主題服裝的Duffy與好友會與大家見面。另外，幻想世界的夢想花園會化身成歐陸傳統聖誕市集，設有米奇薑餅的打卡位外，迪士尼朋友也會換上全新聖誕服飾現身與大家互動合照，入夜後四周的燈飾會亮起，非常浪漫。

點擊圖片放大
+5
+4

迪士尼聖誕2024｜聖誕節日禮物 粉絲必藏Frozen世界紀念鈴 

香港迪士尼推出逾200款的聖誕商品系列，當中包括米奇與好友聖誕主題的家居裝飾和節日服飾，Duffy與好友胡桃夾子主題毛公仔、掛飾和家品，以及Duffy與好友聖誕禮「襪」盒 。另外，在夢想花園的「迪士尼奇妙彩蛋樂」，有全新節日限定Duffy與好友胡桃夾子主題迷你毛公仔掛飾，當中更包括3款神秘款式！

點擊圖片放大
+7
+6

今年適逢是魔雪奇緣世界一周年，也有推出多款主題商品，其中首度推出的2024魔雪奇緣世界紀念鈴別具收藏價值。購買印有安娜女王與愛莎插畫的明信片 ，可以印上全新郵戳。另外，大家可到百貨店、馬迪小店或酒店商店選購全新設計的慈善明信片，並到美國預鎮大街聖誕樹旁邊的郵筒免費寄出，義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐 「愛心聖誕大行動」! 

除了一系到的聖誕商品外，也有不少節日美食。幻想世界戶外小食亭，有冬日聖誕曲奇、冬日朱古力糖蘋果以及米奇與好友薑餅人等聖誕特色小食。阿德爾港畔餐廳和大冒險家餐廳也有推出聖誕美食。

點擊圖片放大
+4
+3

迪士尼聖誕2024｜跨年倒數派對

聖誕不久便要迎接迎接 2025 年 ！12月31日的除夕倒數 ，一班迪士尼朋友會登上奇妙夢想城堡舞台，在光影投射、煙火及無人機表演下，一同迎接新一年 ，預訂士尼尊享卡， 並於「跨年倒數時刻」指定觀看專區，近距離參與倒數時刻。 

香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」 
日期：即日起至2025年1月1日

更多聖誕好去處相關報道：

親子好去處｜時代廣場LOG-ON迪士尼達摩部屋 聖誕必買達摩吊飾公仔+迪士尼香水

聖誕好去處｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕 冬日飄雪嘉年華再度回歸

親子好去處｜3人籃球嘉年華維園開幕免費入場 逾60個攤位+長洲飄色迷你包山+荔園經典遊戲

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號2025年首航房價公開　設7大主題區+海上最長過山車【房型/設施/價錢】
10:00 2024/11/16
迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號2025年首航房價公開　設7大主題區+海上最長過山車【房型/設施/價錢】
寄信給聖誕老人2024｜全球18大聖誕老人地址一文睇清　4大貼士收親筆回信
18:00 2024/10/26
寄信給聖誕老人2024｜全球18大聖誕老人地址一文睇清　4大貼士收親筆回信
聖誕好去處2024｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸
20:39 2024/11/13
聖誕好去處2024｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸
親子好去處｜聖誕老人坐鎮ifc中庭　8大打卡點玩魔法玩具工廠
11:23 2024/11/22
親子好去處｜聖誕老人坐鎮ifc中庭　8大打卡點玩魔法玩具工廠
Assemble Nintendo Switch｜任天堂Switch 1.2萬呎遊戲館灣仔開幕　3大主題區試玩逾10款遊戲+過百款周邊
13:51 2024/11/14
Assemble Nintendo Switch｜任天堂Switch 1.2萬呎遊戲館灣仔開幕　3大主題區試玩逾10款遊戲+過百款周邊
親子好去處｜林峯親為昂坪360參與插圖　寶欣推介紅A聖誕夢工場打卡位
11:51 2024/11/22
親子好去處｜林峯親為昂坪360參與插圖　寶欣推介紅A聖誕夢工場打卡位

你可能感興趣

迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號2025年首航房價公開　設7大主題區+海上最長過山車【房型/設施/價錢】
10:00 2024/11/16
迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號2025年首航房價公開　設7大主題區+海上最長過山車【房型/設施/價錢】
寄信給聖誕老人2024｜全球18大聖誕老人地址一文睇清　4大貼士收親筆回信
18:00 2024/10/26
寄信給聖誕老人2024｜全球18大聖誕老人地址一文睇清　4大貼士收親筆回信
聖誕好去處2024｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸
20:39 2024/11/13
聖誕好去處2024｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸
好去處 親子活動 玩樂 迪士尼樂園 Disney 聖誕節 無人機 表演 燈飾

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月24日 時間16:05）
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
Omakase｜港女花$4,000食Omakase嬲爆　只得3貫壽司食唔飽
Omakase｜港女花$4,000食Omakase嬲爆　只得3貫壽司食唔飽
心臟病｜天氣凍易中風心臟病發　1種食物每周食2次　營養師教3大飲食原則降風險【附12大飲食建議一文睇清 】
心臟病｜天氣凍易中風心臟病發　1種食物每周食2次　營養師教3大飲食原則降風險【附12大飲食建議一文睇清 】
輪椅爸爸｜前「包山王」半身癱瘓無礙攀山涉水　黎志偉身教兒子堅毅：我連著輪椅爬上頂
輪椅爸爸｜前「包山王」半身癱瘓無礙攀山涉水　黎志偉身教兒子堅毅：我連著輪椅爬上頂