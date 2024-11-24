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全運會｜楊德強：港珠澳三地已準備就緒　料車隊10時20分進入香港路段

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 12 小時前

最後更新： 5 小時前

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全國運動會統籌辦公室主任楊德強。（梁偉榮攝）

全運會公路單車測試賽今天（24日）舉行，賽事途經港珠澳大橋，並跨越珠海、港及澳三地。測試賽為男子公路自行車個人賽，全程 230公里，早上9時在珠海博物館起步。 全國運動會統籌辦公室主任楊德強賽前表示，三地已準備就緒，料車隊約早上10時20分進入香港段路段，整個賽事在下午2時半完成。

楊德強表示，昨晚至今早，港珠澳大橋和出入境交通運作正常，當局按照原定計劃在早上6時半在香港前往珠海及澳門的關口進行清關，最後一輛巴士也按計劃在7時半離開了香港，前往珠海及澳門。

他指，過去多個小時都與珠海及澳門保持緊密聯繫，互相通報情況，無論是珠海、澳門或香港都已經準備就緒。在開賽前45分鐘，當局會在香港的賽道做最後準備工作，包括檢查賽道以及與珠海當局再聯絡。

楊德強預計，測試賽準時9時在珠海開始，預計車隊是在10時20分進入香港段的路段，並在11時50分完成在香港段的賽事 ，然後經港珠澳大橋，返回橫琴及珠海；整個賽事預計在下午的2時半完成。

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