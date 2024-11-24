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減廢回收｜謝展寰：本港廢物量穩步下降　2022年人均棄置量較去年跌2.2%

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 12 小時前

最後更新： 3 小時前

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（資料圖片）

環境及生態局長謝展寰今日（24日）發表網誌，指本港都市固體廢物棄置量已經越過頂峰，並開始穩步下降，整體回收率亦開始上升；當局今年推動減廢回收的力度更大，料在廢物數量或回收數量方面，將有更佳成果。

謝展寰指，香港的人均棄置量從2018年的1.53公斤，回落至去年的1.44公斤，跌4.7%。與2022年相比，去年的廢物棄置量減少2.2%，當中廢塑膠跌10.5%，整體廚餘跌3.4%，家居廚餘更減少12.6%；廢紙和金屬分別下跌了3.2%和9.5%不等。

回收率方面，謝展寰指，總回收量由2022年約191萬公噸增加至去年的接近197萬公噸，增加超過5.5萬公噸，回收率亦由32%上升至33%。當中「綠在區區」去年全年回收物的重量為2萬6000公噸，今年首三季的回收物重量已超出去年全年，達到3萬700公噸。公共屋邨回收便利點9月的回收量亦較5月上升40%，10月的廚餘回收量亦較5月上升了接近70%。

謝展寰認為，愈來愈多市民把廢物和廚餘分類回收，過去半年更有很多市民作出改變實踐「走塑」，在推動綠色生活上，標誌着綠色減廢回收文化正在香港發芽成長中。他形容香港已經有一個好的起步，是20多年來難得的機遇，呼籲各界合力推動，並鼓勵其他人改變生活習慣。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，樂見今屆政府減廢回收成績初見成效，冀政府思考如何降低營運成本，以更多誘因吸引市民回收，配合未來其他減廢相關的新例實施。他認為，垃圾徵費不是減廢回收的唯一手段，最重要做好宣傳教育，提高社會意識，同時增加配套，令環保減廢自然成為習慣。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑回應指，人均廢物量跌幅多過整體廢物量，原因明顯為人口上升；紙、膠、金屬、廚餘量告跌，但整體回收率只升1%，反映跌幅源於源頭減廢，而非回收網絡的擴展。

他認為，源頭減廢才是最有效的減廢方法，政府應及早部署生產者責任計劃及垃圾徵費等源頭減廢措施。政府亦應該開誠報公，及早公佈所有廢物量數字，協助社會討論減廢進度。

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