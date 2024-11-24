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河套創科園區｜孫東：目標打造成世界級產學研平台　冀首期實驗室成顛覆性技術發源地

社會

發布時間： 10 小時前

最後更新： 8 小時前

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創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片）

政府日前公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出循「打造世界級產學研平台」及「建設具國際競爭力的產業中試轉化基地」等4大方向全力推進河套香港園區的發展。創新科技及工業局局長孫東今日（24日）在電台節目指，目標是將園區打造為世界級產學研平台，及期望河套香港園區第一期的實驗室，可成為顛覆性技術發源地。

孫東指，河套區連同深圳部分不足4平方公里，香港園區未必適合大規模生產，但可結合兩地優勢，成為世界級產學研和中試轉化基地；又形容北部都會區猶如當年的上海浦東，而河套就如浦東的「東方明珠」。他表示，有信心園區在一國兩制下，可按國家政策，成為國家培育新質生產力的重要策源地；日後港深兩園區是相輔相成，協同發展，「你中有我，我中有你」做到珠聯璧合。

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孫東又指，大埔科學園佔用率達95%，連同其他園區，未來本港創科土地仍然緊張，有需要持續開發土地；香港要爭取更多資金，明白引進資金與產業發展有相互作用，政府要加速建設創科生態圈，增加香港的吸引力。新一份《施政報告》提出設立100億元「創科產業引導基金」，專注協助本地產業發展，孫期望可發揮引導作用。

至於如何便利兩地人員、物資、資金和數據等流通，孫東說有待兩地安排，透露東西兩方各設人行橋，希望兩地人員在白名單制度、預先登記的情況下，可以比較便捷的來香港園區，而且不受其他地方的限制。

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創新科技及工業局 孫東 北部都會區 深圳

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