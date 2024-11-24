詐騙｜網購詐騙集團「練功券」呃名錶名酒　警拘11男女涉款約64萬

▲ 警方搗破一個本地網購詐騙集團。

警方搗破一個本地網購詐騙集團，利用「練功券」的偽鈔，欺騙受害人的名錶及名酒，拘捕7男4女，年齡介乎20至50歲。該集團涉及3宗網購騙案，3名事主總共損失金額約64萬元。

灣仔警區刑事部署理總督察高加宜表示，較早時警方接獲報案，有受害人在網上售賣名貴洋酒及手錶，被騙徒以「練功券」騙走物品。受害人事年齡由26至58歲，損失金額64萬元。

灣仔重案組督察鄒昊亨表示，警方翻查大量閉路電視，成功鎖定該批騙徒，而詐騙集團通常會租用商業大廈的共享辦公室進行詐騙，當受害人到達上址交易時，他們會預先在練功券的底面夾下真鈔，稍後再有另一位騙徒出現，聲稱帶事主往另一辦公室進行文件手續，而當受害人在房間等候時，騙徒便會取走受害人的名貴貨品及逃去無蹤。

其中一名受害人徐先生表示，他較早前在網上兜售一套4支的名貴威士忌，稍後騙徒以13萬元多與他洽購，並相約他到灣仔一寫字樓進行交易，由於騙徒已專業口吻及看似有嚴格的驗酒過程，使他放下戒心，最後被騙徒以500元面額的「練功券」騙走4支洋酒。

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