青年發展｜調查：六成青年對本港經濟發展不樂觀　青協倡應科大與企業合辦課程培養人才

▲ 有調查顯示，6成青年對本港經濟環境感到不樂觀。（何畯新攝）

有調查顯示，6成青年對本港經濟環境感到不樂觀，約8成半青年認為本港經濟需要變革，但八成表示不會考慮轉型，因不知轉型方向。

香港青年協會「青年創研庫」在本年9月28日至10月4日期間，以實地調查方式，訪問共600名18至34歲就業及待業青年，有60.3%受訪者對本港經濟發展前景不樂觀，而有84.5%受訪者認為本港經濟需要變革。

面對本港經濟不穩，僅有19.7%受訪者考慮轉型，希望尋求較大發展空間，至於8成不考慮轉型的受訪青年，大多不知道轉型方向。

不足兩成考慮離港發展

不過，調查顯示，只有16%名受訪青年表示考慮離港發展事業。被問到為何大部分受訪青年面對環境不明朗仍留港發展，機構指未有詳細了解情況，認為本港經濟情況與青年是否選擇留港未有關聯性，又指現時全球亦正面對經濟發展不明朗的問題。

籲培訓通曉新興市場人才提升競爭力

機構引用《2023年人力推算報告》指，本港技術人才短缺在2028年更為嚴重，建議本港需培訓更多人才，如推動應用科學大學與企業合作及開辦配合未來產業需求的技術培訓課程，同時鼓勵企業引入帶薪學習假期。又建議當局開辦更多一帶一路專上學位課程等，培訓通曉新興市場的人才，提升青年的就業競爭力。

機構又指，現時符合提升持續進修基金的網上課程選擇少且申請門檻高，建議檢視及納入更多合資格網上課程的審批條款，並簡化申請條件，以供應在職人士提供持續進修的機會。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】